Тарифы на газ и электроэнергии с 1 июля: сколько будут стоить кВт*ч и куб

Тарифы на газ и электроэнергию в Украине в июле останутся на действующем уровне. За каждый кубометр надо будет платить 7,96 грн, в то же время кВт*ч электроэнергии будет стоить 4,32 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Тарифы утверждены решением Нафтогаза, а также в постановлении правительства.

Газ

Украинский тариф на газ в июле составит 7,96 грн за кубометр для 98% населения. Цена установлена до конца апреля 2026-го. Как отмечает "Нафтогаз", решение о неизменности цены до следующего года принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. В то же время "Нафтогаз" призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая является частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене - 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", - говорится в сообщении компании.

Годовые цены остальных поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб, отмечает ГазПравда. А вот месячные ценники меняются в зависимости от рыночных тенденций.

Электроэнергия

Тариф на электроэнергию с 1 июля не изменится и будет оставаться на уровне 4,32 грн за кВт*ч. При этом в среднем семья из трех человек за месяц заплатит за электроэнергию 712,8 грн.

Согласно постановлению правительства №480 от 29.04.2025, стоимость электроэнергии менять не планируют как минимум до октября 2025-го. В среднем семья в Украине тратит 165 кВт*ч в месяц, за это придется заплатить 712,8 грн.

Меньше могут платить владельцы двухзонных счетчиков. Они могут с 23.00 до 07.00 платить за электроэнергию вдвое меньше: 2,16 грн за кВт*ч вместо 4,32 грн. Если 30% электроэнергии с двухзонным счетчиком тратить ночью, то за месяц можно заплатить за ток 605,88 грн.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Что будет с газом

На этот раз в оценки Summer Outlook, которые представили Dixi Group, также включили и ситуацию с газом. Россия во время отопительного сезона едва ли не впервые массово атаковала газовую инфраструктуру Украины. Вместе с тем "Нафтогаз" накопил в прошлом году рекордно малые запасы газа. Это привело к необходимости импортировать голубое топливо в период высоких "зимних цен".

Задача на лето - накопить запасы на следующий отопительный сезон. Если к зиме не готовиться летом, это не только заставит больше платить за импорт зимой, но и создаст риски дефицита газа. Веерные отключения населения практически невозможны. В то же время есть возможность ограничивать потребление предприятий.

"Оптимистический сценарий" предусматривает увеличение темпов закачки до 32 млн кубометров в сутки уже начиная с июня и восстановление добычи газа до уровня 2024-го. Так, к 1 ноября в хранилищах будет 15 млрд кубометров.

"Средний сценарий" также предусматривает наращивание темпов закачки газа, но уже до 24 млн кубометров в сутки с июня. В то же время добыча предполагается на уровне 10% меньшем, чем было в 2024-м. Это может произойти из-за новых атак или невозможности полного восстановления. В среднем сценарии запасы в хранилищах по состоянию на 1 ноября будут достигать 13,02 млрд кубометров.

"Пессимистический сценарий" предусматривает высокий риск дефицита газа зимой. Главные факторы - продолжение интенсивных ударов по инфраструктуре, проблемы с финансовым обеспечением импорта, а также существенный рост летнего спроса за счет энергогенерации. Если этот сценарий реализуется, по состоянию на 1 ноября запасы будут на уровне 10,29 млрд кубометров.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше - 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

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