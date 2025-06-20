Прокурор с зарплатой более 100 тыс. поднял свою пенсию через суд: дополнительно будет получать по 50 тыс. ежемесячно

Прокурор Запорожской областной прокуратуры Андрей Кудрявцев поднял свою пенсию с 31,3 тыс. до 49,4 тыс. грн. Повышение прокурор получил по решению Запорожского окружного административного суда.

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Как говорится в материалах дела 280/2595/25, прокурору, как и всем специальным пенсионерам, которые не принимали участие в войне России против Украины (начиная с АТО), ограничили размер пенсии. До 23,6 тыс. грн пенсии не ограничивают, а если пенсия выше - ее уменьшают на определенные коэффициенты.

"Как следует из материалов дела размер пенсии истца составлял 49444,07 грн. С 01.01.2025 истец начал получать пенсию в меньшем размере, чем получал. Размер пенсии с января 2025 года составляет 33373,91 грн. На обращение истца, письмом от 21.03.2025 №4461/3877/К-02/8-0800/25 ответчик, в частности, сообщил, что с учетом постановления Кабинета Министров Украины от 03.01.2025 №1 пенсия с 01.01.2025 к выплате составляет 31373,91 грн", – говорится в материалах дела.

Отметим, согласно декларации Кудрявцева, средняя зарплата прокурора в 2024-м составляла 103,5 тыс. грн в месяц. Также он ежемесячно получал по 44,6 тыс. грн пенсии.

Суд рассмотрел иск и решил отменить применение ограничительных коэффициентов к пенсии прокурора. Таким образом его выплата была повышена до предыдущего уровня – 49,4 тыс. грн.

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области осуществить с 01.01.2025 перерасчет и выплату назначенной пенсии исходя из 90 процентов от заработной платы указанной в справке Запорожской областной прокуратуры от 05.03.2020 №18-49вих-20, без ограничения ее максимальной величиной базы начисления", - говорится в решении суда.

Напомним, специальные пенсионеры (прокуроры, некоторые чиновники, силовики, военные), которые начиная с 2014-го не защищали Украину, с января 2025-го получили урезанные пенсии. Речь идет только о той части пенсионеров, выплата которых больше 10 прожиточных минимумов (23 610 грн). При том урезали ту часть, размер которой превышает 23 610 грн (применяя специальные уменьшающие коэффициенты).

Пенсии ограничили 17,7 тыс. пенсионеров, при том сотни из них уже обратились в суд с требованием вернуть полные суммы. По состоянию на 27 марта в судебном реестре почти в 840 решениях упоминается постановление о введении коэффициентов. Большинство из этих решений - об отмене ограничений.

Ограничения отменяют через суд

Отмена коэффициентов занимает у пенсионеров около месяца. Например, исковое заявление по делу 340/1876/25 от военного пенсионера с просьбой отменить применение коэффициентов поступило 23 марта. А уже 23 апреля судья Кировоградского окружного админсуда Роман Брегей принял решение в пользу пенсионера. При этом решением суда производится перерасчет не с момента принятия решения, а с момента применения коэффициентов. То есть все средства, которые не додержали особые пенсионеры из-за решения правительства, им должны вернуть.

На своей странице в Facebook судья прокомментировал судебную практику (сообщение вышло на следующий день после принятия решения). Брегей пояснил, что ограничивать пенсии можно, однако как именно ограничивать эти выплаты, должно быть предусмотрено законом, а не постановлением правительства.

"Суд под моим председательством в очередной раз сделал вывод, что законодатель, игнорируя ряд правовых выводов Конституционного Суда Украины, принял закон, который противоречит Конституции Украины. Речь о делегировании Правительству Украины полномочий относительно принятия нормы права, которая определяет, насколько уменьшат выплату пенсий многим категориям пенсионеров. Суд сделал вывод, что в период действия военного положения допускается ограничение выплаты пенсий, но исключительно на основании закона", - написал судья. Он также задал вопрос, почему постановлением не стали ограничивать пенсии судьям.

Среди судей есть и другие позиции. Например, судья Одесского окружного административного суда Игорь Завальнюк в решении по делу 420/5586/25 также отменил пенсионные коэффициенты. Однако он отметил, что во время действия военного положения вообще нельзя ограничивать выплаты, потому что это не предусмотрено Указом президента. Дело в том, что Конституция действительно позволяет во время войны ограничивать права (в том числе и на социальное обеспечение).

Однако в Указе президента, которым введено военное положение, есть четко перечень тех прав и свобод, которые могут быть временно, во время действия военного положения, ограничены. И в этом перечне нет права на социальную защиту (оно гарантируются ст 46 Конституции).

"Следовательно, в период действия в Украине военного положения, введенного Указом № 64/2022, не ограничены конституционные права и свободы человека и гражданина, установленные статьей 46 Конституции Украины", - решил судья. При этом он также отметил, что в полномочия Кабинета Министров не входит изменение структуры денежного обеспечения.

Однако в итоге и судья Завальнюк, и судья Брегей удовлетворили иски пенсионеров, которые просили отменить применение коэффициентов. Это уже стала практика всех административных судей. OBOZ.UA изучил 50 последних решений судей, в которых рассматривались иски пенсионеров против ПФУ с требованием не ограничивать их выплаты. Что интересно, все 50 решений касаются военных пенсионеров. И во всех 50 случаях коэффициенты были отменены.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому введут новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ опубликовали на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в год в марте. Однако вместо того, чтобы осуществить перерасчет пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% от темпов роста зарплат, пенсию будут пересчитывать по новой формуле.

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