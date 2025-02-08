Пенсионный фонд рассказал, кому и как сократили пенсии: как работают коэффициенты

В Украине с января по решению правительства применяют коэффициент расчета больших (более 23 610 грн) пенсий. Коэффициент касается ряда специальных пенсионеров.

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"Решение о введении коэффициентов к пенсиям, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность (2 361 грн), то есть к тем пенсиям, размер которых превышает 23 610 грн, принято законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" (статья 46)", – отмечают вПФУ.

Такие коэффициенты применяются к пенсиям, которые назначены:

в соответствии с Таможенным кодексом Украины,

законов Украины:

"О прокуратуре";

"О статусе народного депутата Украины";

"О Национальном банке Украины";

"О Кабинете Министров Украины";

"О государственной службе";

"О дипломатической службе";

"О службе в органах местного самоуправления";

"О судебной экспертизе";

"О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";

"О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов";

"О научной и научно-технической деятельности";

"О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";

постановления Верховной Рады Украины от 13 октября 1995 года № 379/95-ВР "Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины".

Первое постановление, которое Кабинет министров принял в 2025-м, – о применении коэффициентов на высокие пенсии. Речь идет о выплатах, размер которых выше 10 прожиточных минимумов (23,6 тыс. грн). Постановление предусматривает применение следующих коэффициентов:

к части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов (23610 грн) и не превышает 11 прожиточных минимумов (25971 грн), будет применяться коэффициент 0,5;

в части пенсии, которая превышает 11 ПМ (25 971 грн) и не превышает 13 ПМ (30 693 грн), – 0,4;

в части пенсии, которая превышает 13 ПМ (30 693 грн) и не превышает 17 ПМ (40 137 грн) – 0,3;

в части пенсии, которая превышает 17 ПМ (40 137 грн) и не превышает 21 ПМ (49 581 грн) – 0,2;

в части пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 грн), – 0,1.

Однако вполне возможно, что это решение временное. По информации OBOZ.UA, в конце января судья Донецкого окружного административного суда Александр Духневич уже передал в Верховный Суд дело об отмене коэффициентов вместе с представлением о его рассмотрении в качестве образцового административного дела. Если Верховный Суд решит, что такие коэффициенты нарушают права пенсионеров, суды низших инстанций будут использовать это решение, чтобы отменить уменьшение "специальных пенсий".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн.

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