В Украине введут новую индексацию пенсий: как будут повышать выплаты после реформы

В Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того, чтобы перечислять пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% темпов роста зарплат, пенсию будут перечислять по новой формуле.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, новая система должна позволить избежать устаревания пенсий. Мартовскую индексацию в 2025 не отменяют, однако уже в июле все пенсии могут перечислить по новой формуле. Какой размер прибавки ожидается, пока неизвестно. Со следующего года, если реформу примут, пенсию в марте 2026 уже не будут индексировать, а каждый раз будут перечислять по новой формуле. Это позволит избежать "устаревания". Новые пенсионеры будут получать столько же, сколько и те, кто вышел на заслуженный отдых раньше.

Новая формула расчета пенсии будет привязана к минимальной и средней зарплате и состоит из двух частей: базовой и страховой. Базовая – 30% от минималки (после налогообложения). "Страховая" часть будет считаться в баллах. Баллы будут зависеть от стажа и зарплаты. Условно, если работать 35 лет со средней зарплатой, каждый месяц можно будет получить 10 баллов. Следовательно, 35 лет со средней зарплатой дадут украинцам 4200 баллов.

В статье 19 проекта закона прописали "порядок исчисления суммы баллов". Сейчас вместо баллов в формуле используют коэффициент оценки стажа и коэффициент оценки зарплаты. Теперь весь стаж и зарплату переведут в баллы. Для этого уплаченные с вашей зарплаты взносы разделят на взносы, которые вы должны были бы уплатить из средней зарплаты и умножат на 10. Например, если взнос из средней зарплаты за месяц составляет 4 тыс. грн, ровно столько за вас и заплатил работодатель, вы получаете 10 баллов. Если ваша зарплата была вдвое выше средней – 20 баллов, а если вдвое меньше – 5 баллов.

Следовательно, "среднестатистический" украинец, работавший 35 лет и на протяжении всей карьеры, с первого до последнего дня, получал среднюю зарплату, может заработать 4200 баллов (10 баллов в месяц, 120 баллов в год и 4200 баллов – за 35 лет). Здесь есть определенный риск: среднюю зарплату будет устанавливать Пенсионный фонд. И если сейчас ПФУ использует среднюю зарплату, с которой уплачен взнос, то по новым правилам – "порядок устанавливается ПФУ с согласованием Минсоца". Согласно последним данным ПФУ (за сентябрь 2024-го), средняя зарплата составляет 18020 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, прокурор Офиса Генеральной прокуратуры Максим Захаров за прошлый год задекларировал пенсию в размере и 64,3 тыс. грн в месяц (772,1 тыс. грн в год). Перерасчет пенсии он, как и тысячи его коллег, добился через суд. Если обычные украинцы не могут получать пенсию, размер которой больше 23,6 тыс. грн (10 минимальных), то прокуроры через суды все ограничения для себя снимают.

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