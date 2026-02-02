ПриватБанк закрыл отделение в одном из городов Донецкой области: в чем причина

В воскресенье, 1 февраля, стало известно о том, что отделение ПриватБанка в Дружковке Донецкой области останавливает свою работу. Из-за опасности в городе это стало невозможным.

Об этом говорится в заявлении финансового учреждения. В ПриватБанке отмечают, что такие решения "всегда больно принимать".

"Дроны и взрывы здесь стали фоном, к которому невозможно привыкнуть. Продолжать работу в городе сейчас стало слишком опасно. Буквально на этой неделе российский дрон убил специалистов газовой службы, которые ехали на ремонтные работы. Спасательные службы проводят эвакуацию гражданских. К сожалению, это ежедневная реальность города", – говорится в заявлении.

В банке отмечают, что это реальность, в которой их специалисты до последнего преданно выполняли свою работу. Потому что отделения финучреждения в Дружковке с начала полномасштабного вторжения не прекращали работу ни на день.

"Даже тогда, когда в городе 15 дней не было света, команды продолжали работу. Несмотря на то, что в отделении, которое пережило прилет, не было отопления, света и воды. Зато было желание быть рядом с клиентам, когда город стал ближайшим надежным тылом для тысяч военных и жителей Дружковки и близлежащих сел", – говорится в заявлении.

Отмечается, что также клиенты приходили в отделение заряжали свои устройства, согреться и почувствовать поддержку.

"Это была огромная ежедневная работа маленьких, но очень дружественных команд, которые только в прошлом году приняли более 38 тысяч клиентов. Как местных жителей, так и военных, которые проезжают через город. Их безопасность и безопасность тех, кто приходил к нам в отделение – на первом месте", – отмечают в банке.

Там добавляют, что отныне команда банка продолжит работу в Краматорске, что в 20 километрах. Всего в Донецкой области продолжает работать 11 отделений ПриватБанка.

"Там можно будет получить все необходимые услуги. Мы благодарны коллегам за самоотверженность и отвагу. Спасибо силам безопасности и обороны, которые продолжают защищать Дружковку. Мы обязательно вернемся. Как делаем это везде, где позволяет ситуация с безопасностью. И верим, что небо над Дружковкой когда-то станет чистым от российских дронов и ракет", – резюмировали заявление в финучреждении.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только тех, которые подлежат ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 8,972 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, "Новая почта" в декабре 2025 года закрыла последнее отделение в Святогорске (Донецкая область) из-за критической опасности – обстрелы, приближение фронта и атаки дронов, хотя только за ноябрь здесь обработали 3458 посылок. В то же время компания остается в Донецкой области, в частности работают 37 отделений, действуют 181 почтомат, и планируется открытие новых точек.

