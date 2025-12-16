"Новая почта" закрывает последнее отделение в городе в Донецкой области: где еще можно отправить посылку

"Новая почта" закрывает последнее отделение в Святогорске (Донецкая область) из-за критической опасности – обстрелы, приближение фронта и атаки дронов, хотя только за ноябрь здесь обработали 3458 посылок. В то же время компания остается в Донецкой области, в частности работают 37 отделений, действуют 181 почтомат, и планируется открытие новых точек.

Об этом сообщили OBOZ.UA в самой компании. По данным "Новой почты", "Новой почты" в течение последних месяцев именно это отделение оставалось фактически единственным работающим бизнесом в городе, который находится вблизи линии фронта и регулярно подвергается обстрелам.

Для местных жителей отделение "Новой почты" стало значительно больше, чем просто пунктом отправки и получения посылок. Здесь люди могли забрать лекарства и продукты, получить гуманитарную помощь, подзарядить мобильные телефоны, воспользоваться интернетом и связаться с родными. В сложных условиях войны отделение фактически выполняло функцию пункта несокрушимости для Святогорска и окружающих населенных пунктов.

Только за ноябрь жители Святогорска отправили и получили 3458 посылок, что в среднем составляет 115 отправлений в день. В компании отмечают, что решение о закрытии принимали до последнего, пытаясь сохранить присутствие в городе. Однако из-за усиления обстрелов, приближения линии фронта и систематических атак дронов на гражданские машины дальнейшая работа стала слишком опасной. Безопасность работников и клиентов в этой ситуации стала ключевым фактором.

Где еще работают отделения в Донецкой области (вблизи Святогорска)

Славянск (Краматорский район)

отделения №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 и т. д. в разных локациях города;

в городе также работают многочисленные почтоматы Nova Poshta (автоматические пункты выдачи/приема посылок).

Новодонецкое (Краматорский район)

грузовое отделение Новая почта №1 – ул. Гагарина, 15;

возле этого отделения также расположены почтоматы для самообслуживания.

Александровка (Донецкая область)

пункт выдачи/приема по ул. Галана, 19.

Всем сотрудникам отделения, как и в предыдущих случаях эвакуации, "Новая почта" предложила работу в других городах и подразделениях компании. В то же время компания подчеркивает, что полностью из Донецкой области не уходит.

По состоянию на сейчас в регионе продолжают работать 37 отделений, а до конца года планируется открытие еще двух новых. Отдельный акцент делается на развитии сети почтоматов, которые позволяют получать посылки без скопления людей и лишнего риска, сейчас в Донецкой области их 181.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине фиксируют новую волну мошеннических рассылок, замаскированных под официальные сообщения от почтовых операторов, преимущественно "Укрпочты" и "Новой почты". Злоумышленники присылают SMS или сообщения в мессенджерах с просьбой "подтвердить адрес" или "обновить данные для доставки посылки".

