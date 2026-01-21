В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 8,972 млрд грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 23 января) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

Банк Сич;

МР Банк.

"На этой неделе (19-23 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 4 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 8 972,2 млн грн (8,972 млрд грн)", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 8,949 млрд грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 18,8 млн ​​грн – объекты недвижимого имущества и основные средства.

на 4,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

ПриватБанк начал брать деньги за ранее бесплатную услугу

Тем временем, ПриватБанк отменил бесплатную доставку перевыпущенных банковских карт. С 1 января 2026 года доставка по Украине стоит 80 грн.

При этом подчеркивается: платной стала также доставка карты за границу. Впрочем, конкретная стоимость услуги буде рассчитываться при оформлении услуги.

В целом же, рассказали в банке, каждый клиент может сделать до 6 заказов доставки в год. Причем независимо от типа карты.

Всего же для доставки доступны 7 типов карт. В частности:

"Универсальная".

"Универсальная Gold".

Карта для выплат (в т.ч. пенсионная, для социальных выплат и т.п.) .

Карта для выплат Gold (в т.ч. пенсионная, для социальных выплат и т.п.).

Карта Юниора.

Карта "Ключ к счету".

Премиальная карта.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года.

