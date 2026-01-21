В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 8,972 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 23 января) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- Коминвестбанк;
- Банк Сич;
- МР Банк.
"На этой неделе (19-23 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 4 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 8 972,2 млн грн (8,972 млрд грн)", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 8,949 млрд грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:
- на 18,8 млн грн – объекты недвижимого имущества и основные средства.
- на 4,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.
ПриватБанк начал брать деньги за ранее бесплатную услугу
Тем временем, ПриватБанк отменил бесплатную доставку перевыпущенных банковских карт. С 1 января 2026 года доставка по Украине стоит 80 грн.
При этом подчеркивается: платной стала также доставка карты за границу. Впрочем, конкретная стоимость услуги буде рассчитываться при оформлении услуги.
В целом же, рассказали в банке, каждый клиент может сделать до 6 заказов доставки в год. Причем независимо от типа карты.
Всего же для доставки доступны 7 типов карт. В частности:
- "Универсальная".
- "Универсальная Gold".
- Карта для выплат (в т.ч. пенсионная, для социальных выплат и т.п.) .
- Карта для выплат Gold (в т.ч. пенсионная, для социальных выплат и т.п.).
- Карта Юниора.
- Карта "Ключ к счету".
- Премиальная карта.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!