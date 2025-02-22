Главный переговорщик главы Кремля Владимира Путина на переговорах с американской делегацией Кирилл Дмитриев связан со строительством под Киевом. Кроме того, продолжительный период он работал на украинского миллиардера Виктора Пинчука.

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Как пишет "Главком", Дмитриев – киевлянин. Он имел отношение к возведению коттеджного городка "Олимпик парк" в 19 километрах от Киева. В селе Березовка в 2008 году столичное ООО "Траверз-Буд" приступило к жилищному строительству, к масштабной раскрутке которого приобщалась даже певица Ани Лорак, которая также уже долгое время живет в России.

Официально фамилия Кирилла Дмитриева не фигурировала в документах: учредителем "Траверз-Буду" выступала российская фирма "Юрфинансконсалт". Однако в разговоре с Главкомом один из домовладельцев, руководитель общественной организации Объединение жителей коттеджного городка Олимпик парк Олег Хаврук рассказал: фактически было два инвестора: эксвладелец Дельта Банка Николай Лагун (ныне в базе розыска МВД по подозрению в присвоении чужого имущества) и Кирилл Дмитрий.

Согласно проекту, на площади около 300 га планировалось построить 900 коттеджей с разветвленной инфраструктурой. Дома должны были вводить в эксплуатацию тремя очередями. Средняя стоимость такого дома составляла $250 тыс. По данным журналистов-расследователей проекта "Восклицательный знак", структуры Лагуна и Дмитриева взяли у 200 инвесторов полмиллиарда гривен на строительство коттеджей.

"На момент долевого участия (2009 год) застройщик предлагал покупателям подписать два договора. Первый – на строительство дома, другой – на покупку земельного участка. Продавцом земельных участков под застройку выступало физическое лицо Александр Дмитриев, отец Кирилла. Однако де-факто за застройку коттеджей отвечал Кирилл Дмитриев. Кстати, покупатели коттеджей, в том числе и я, встречались с Кириллом Александровичем, и он обещал достроить дома. Частично сдержал свои обещания, но вопрос строительства инфраструктуры был провален. Жители за свой счет все приходили в порядок", – отметил Хаврук.

Такие договоры с потенциальными покупателями "Олимпик парка" подписывал отец Кирилла Дмитриева. Пайщик подчеркнул, что после перехода Дмитриева в путинский Российский фонд прямых инвестиций (весна 2011 года), проектом "Олимпик парк" короткое время занимался тогдашний нардеп от Партии регионов Владислав Лукьянов. В комментарии СМИ политик говорил, что Кирилл Дмитриев якобы готов был заплатить часть долга, связанного со строительством указанного коттеджного городка.

После Лукьянова, которого, к слову, в феврале 2024 года задержала СБУ и вручила подозрение за оправдание вооруженной агрессии РФ, сменилось еще несколько владельцев "Олимпик парка" и, в конце концов, к ноябрю 2024 года им через обслуживающий кооператив "Садовое товарищество "Нова бер. По словам Олега Хаврука, господин Розживин имеет прямое отношение к Кириллу Дмитриеву – на заре строительства коттеджного городка работал его менеджером.

Как сообщает УП, в 2007 году Дмитриев возглавил инвестфонд Icon Private Equity Виктора Пинчука с капиталом около миллиарда долларов. Фонд инвестировал и в РФ. Там он провел ряд крупных сделок: продажи Delta Bank компании General Electric, Delta Credit – Société Générale, акций "СТС медиа" – Fidelity Investments.

В 2010 году Дмитриев попал в список молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума в Давосе. Еще через год – вернулся в РФ и возглавил вновь Российский фонд прямых инвестиций.

Когда российское правительство провозгласило курс на модернизацию экономики, Эльвира Набиуллина, которая тогда возглавляла Министерство экономического развития РФ, искала человека, возглавившего государственный инвестфонд с иностранным участием. Хорошую рекомендацию Дмитриеву дал Пинчук. Собеседование в Кремле прошло успешно , и в 2011 году он возглавил РФПИ с уставным фондом 10 млрд дол.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом банки стран Центральной Азии начали массово отказываться от приема платежей из России. В частности, речь идет о финучреждениях Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

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