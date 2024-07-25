Банки стран Центральной Азии начали массово отказываться от приема платежей по России: какие причины

Банки Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана начали массово отказываться от приема платежей от российских компаний из-за ужесточения требований к комплаенсу и страха перед санкциями США. Это привело к увеличению доли отказов в платежах до 30% и продлению сроков проведения операций до двух недель.

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Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на обзор транспортных компаний ТЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade. Основной причиной усугубления проблем с платежами является повышение требований к комплаенсу банков Центральной Азии.

Они запрашивают все больше дополнительных документов и объяснений, таких как данные о компаниях, их учредителях, клиентах, источниках происхождения средств и подробности сделок. Финансовый директор ТЭК Роман Ромашевский отметил, что проблемы усугубились во втором квартале 2024 года и возникают даже при платежах национальными валютами.

Нередко одна и та же финансовая организация может принять платежи меньшего объема, но отказать в проведении более крупных операций. К примеру, оплата небольшой партии товаров на сумму $10 тыс. может пройти успешно, тогда как операция на сумму $50 тыс. – быть аннулированной. Это подтверждает гендиректор Logita Trade Татьяна Алексеева.

Основатель Digital ВЭД Анна Фомичева отметила, что больше проблем возникает при оплате товаров через банки Центральной Азии в другие страны, в частности Китай. Формат трансграничных переводов меняется каждый день, что приводит к росту количества возвратов и отказов в переводах. В платежном агрегаторе CDEK Pay также подтвердили наличие этих проблем.

Банки Центральной Азии объясняют отказы тем, что не хотят подпасть под санкции США. Глава комитета "Опоры России" по международным связям Николай Дунаев подчеркнул, что банки не желают рисковать из-за возможных вторичных санкций. Проблемы с международными платежами для России начались в конце 2023 г., когда президент США Джо Байден разрешил американскому Минфину вводить вторичные санкции против кредитных организаций за работу с подсанкционированными российскими компаниями и помощь военно-промышленному комплексу России.

В июне 2024 года США расширили механизм санкций, включив в определение российской военно-промышленной базы всех российских подсанкционных лиц, в том числе банки. Это привело к тому, что от приема платежей по России стали отказываться не только банки Центральной Азии, но и Турции, ОАЭ и Китая. Также были введены санкции против Московской биржи, что усложнило оборот национальных валют, таких как турецкая лира, казахстанский тенге, дирхам ОАЭ и китайский юань.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россияне не могут перейти на собственное программное обеспечение. В результате санкций часть международных корпораций запретила обновление своего ПО для россиян. Однако даже в высших учебных заведениях России нет интеллектуальной способности и технической возможности создать собственные программы.

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