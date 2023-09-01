Правительство и НКРЭКУ должны предоставить "Укрэнерго" возможность привлекать льготные кредиты – инвесторы

Кабинет министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должны принять решения, позволяющие компании "Укрэнерго" обслуживать и выплачивать ранее привлеченные кредиты.

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Как говорится в заявлении Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), это необходимо для того, чтобы компания могла привлекать новые кредиты на льготных условиях и рассчитываться с накопленными долгами.

"Правительству нужно думать, как дать возможность НЭК "Укрэнерго" привлекать дешевые кредиты, в т.ч. для наполнения системы деньгами и подготовки к зиме. С другой стороны, Регулятор вместе с НЭК "Укрэнерго" должен иметь четкий план погашения таких долгов", - сообщают в ассоциации.

Отмечается, что фактически три года подряд НЭК "Укрэнерго" за счет кредитов спасает часть энергетики.

"Но в то же время Регулятор погашения и обслуживания этих кредитов в тарифе НЭК "Укрэнерго" не учитывает", – добавляют в УВЭА.

При этом сообщается, что "Укрэнерго" должно ГП "Гарантированный покупатель" более 25 млрд гривен по оплате услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

"Системный оператор активно ищет возможности финансирования своей инвестиционной программы и выплаты своих долгов. Понятно, что часть долгов могла быть погашена из-за повышения тарифа на передачу, однако Регулятор дистанцируется от такого шага… Решением могло быть привлечение кредитов, в том числе украинских банков", - добавляют инвесторы.

В УВЭА подчеркивают, что сейчас у "Укрэнерго" складывается ситуация, когда кредитный портфель растет и компания не имеет возможности привлекать дополнительные кредиты при необходимости.

Напомним, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики ранее сообщала, что предприятия возобновляемой энергетики с июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию на уровне почти 70%.