Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки приведет к потере зарубежных рынков – ICC Ukraine

Повышение тарифа на железнодорожные грузовые перевозки приведет к удорожанию себестоимости украинской продукции, а затем – к потере позиций на международных рынках сбыта. Учитывая, что промышленность и так находится в тяжелом экономическом состоянии, очередное повышение тарифов на перевозку должно быть обязательно обсуждено и согласовано с бизнесом.

Об этом заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

"ІСС Ukraine в ситуации с тарифами исходит из двух главных вещей. Первое: тарифы должны быть обоснованы. Второе: если можно найти другой выход и не удорожать отечественную продукцию на иностранных рынках, следует такой путь искать", - подчеркнул Щелкунов. Он акцентировал, что Укрзалізниця должна провести открытый диалог с бизнесом, прежде всего тем, который использует эти услуги природного монополиста, и объяснить, почему принимается такое решение. Ведь оно коснется ведущих украинских отраслей экономики - химии, металлургии, аграрного сектора.

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"Именно эти отрасли напрямую ощутят на себе повышение тарифов. А это - экспортное направление. Соответственно - увеличивается себестоимость продукции, уменьшается конкурентоспособность, мы теряем рынки. Будем прагматичны: мир помогает нам в войне, но на рынках не уступит. Следовательно, возникнет угроза уменьшения товарооборота. , уменьшение поступлений валюты в страну, и уменьшение перевозок Укрзалізницею. Поэтому следует садиться и все обсуждать", - подчеркнул Щелкунов.

Он выразил убеждение, что в случае нехватки инвестиций в железнодорожную инфраструктуру необходимо активизировать переговоры со странами-партнерами и привлечь целевую помощь. Пока же повышение тарифов на железнодорожные перевозки для промышленности - несвоевременно.

Напомним, на днях стало известно о намерении "Укрзалізниці" пересмотреть тарифы на грузовые перевозки и увеличить их на 20%. Год назад, в июле, компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

Ранее председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова заявила, что очередное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, которое инициирует Укрзалізниця, повлечет за собой ухудшение экономической ситуации, и спровоцирует бизнес релокировать производство в другие страны.