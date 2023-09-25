Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки может повлечь за собой значительное ухудшение в экономике, – Колесникова

Очередное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, которое инициирует "Укрзалізниця", повлечет за собой ухудшение экономической ситуации, и спровоцирует бизнес релокировать производство в другие страны. Об этом заявила глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

"Повышение тарифов не провоцирует бизнес больше перевозить. Это провоцирует перевозить целый бизнес из страны. И так же люди, когда потребительская продукция увеличивается в цене постоянно, тоже начинают считать, где им жить дешевле - в Украине или в Польше?", - отметила. Колесникова.

Она подчеркнула, что повышение тарифов на перевозку в стране, которая борется в войне – недопустимо, ведь это не помогает удержать в Украине бизнес, который пытается работать.

Видео дня

"Просто иногда задаешь вопрос – люди вообще понимают, что происходит в стране, что происходит с производителями, какой путь они сейчас проходят, что нужно сделать для того, чтобы удержать бизнес в Украине? Мы видим миграцию бизнеса за границу. А такие действия, конечно , только это провоцируют еще больше. Все политические заявления говорят, что нам нужно возвращать людей, нужно возвращать бизнес, и нужно инвестировать в Украину. Но повышение тарифов работает только на то, чтобы бизнес уезжал из страны. Экономического обоснования здесь никакого нет", - резюмировала Колесникова.

Напомним, на днях стало известно о намерении "Укрзалізниці" пересмотреть тарифы на грузовые перевозки и увеличить их на 20%. Год назад, в июле, компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксения Оринчак заявила, что очередное повышение тарифов приведет к потере иностранных рынков, еще пытающихся удержать украинские предприятия, и соответственно - к закрытию этих предприятий.