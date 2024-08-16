Последствия преступлений врага: в Кабмине подсчитали ущерб окружающей среде Украины из-за полномасштабного вторжения РФ

Российская оккупационная армия и вообще боевые действия на территории Украины уже нанесли ущерб окружающей среде страны на сумму, превышающую $60 млрд. Только в Одесской области, где активные боевые действия не происходили, зафиксировано почти 300 случаев ущерба окружающей среде на сумму более 45 млрд грн.

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Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Сумы были озвучены во время совещания в Одессе с руководителями Госагентства лесных ресурсов, Госэкоинспекции и местными чиновниками.

В настоящее время в области накоплено более 20 тысяч тонн "отходов разрушений" - то есть обломков кирпича, бетона и прочего, которые остаются после попаданий ракет в инфраструктуру. Продолжается работа над комплексным решением их хранения, отметили в министерстве окружающей среды.

"На сегодняшний день уже есть более 5,5 тысячи случаев преступлений против украинской окружающей среды со стороны врага. Общий ущерб уже превышает 60 миллиардов долларов, и эта цифра, к сожалению, только растет", – отметил Стрелец.

Экологические последствия войны ощущают не только в Одесской области, но и в соседних Молдове и Румынии.

"Это уже трансграничное влияние, и это абсолютно другая ответственность. Учитывая такие убытки, я думаю, что не только Украина будет иметь право на возмещение последствий вооруженной агрессии в будущем", – добавил Стрелец.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на весну 2024 года в Украине насчитывалось более 600 тысяч тонн отходов разрушений. Для их утилизации Минсреды решило приобрести соответствующие дробилки и построить заводы для переработки таких отходов и производства RDF-топлива.

Кстати, уже прошло две недели, как парк-памятник "Межигорье" работает на государство. Только за это время учреждение заработало свыше 2 млн гривен, подсчитали в министерстве.

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