В Украине уже более 600 тыс. тонн отходов разрушений: как их планируют использовать

В Украине только по официальным данным на март 2024 года уже образовалось более 600 тысяч тонн отходов разрушений. Они нуждаются в утилизации. Для этого Минприроды планирует приобрести соответствующие дробилки.

Об этом рассказал заместитель министра Александр Краснолуцкий. По его словам, министерство общается с международными партнерами для приобретения передвижных дробилок строительных отходов, оборудования для их разборки и сортировки, а также оборудования, обеспечивающего переработку отходов для повторного использования в строительстве.

На Харьковщине, где к началу марта уже насчитывается около 50 тыс. тонн отходов разрушений, "прорабатывается вопрос о размещении в области 8 новых заводов ". На двух из них, основных, планируется производить весь комплекс работ с отходами: от сортировки до их переработки и производства RDF-топлива, "энергетической утилизации" отходов с производством электрической энергии и тепла.

В целом новые мощности обеспечат 100% переработки образующихся в регионе бытовых отходов, считают местные власти.

"Международные партнеры сегодня подчеркивают, что готовы уже сейчас помочь пройти нам путь от руин к зеленой трансформации. На высшем политическом уровне, на всех форумах, международных площадках именно зеленое восстановление рассматривается как главный инвестиционный кейс Украины", - отметил Краснолуцкий.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки по Одессе 15 марта захватчики применили ракеты с баллистической траекторией полета "Искандер-М". Пуски враг совершил из временно оккупированного Крыма. Погибли многие люди. Разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

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