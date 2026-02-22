После повышения прайс-кэпов Украина установила рекорд импорта, – Прокип

Изменение прайс-кэпов на рынке электроэнергии стало ключевым решением, которое позволило резко нарастить импорт после масштабных отключений.

Об этом заявил Андриан Прокип, доктор экономических наук и руководитель энергетических программ Украинский институт будущего.

По его словам, после введения чрезвычайного положения в энергетике одним из естественных шагов было увеличение импорта. Однако этому мешали регуляторные ограничения: электроэнергия из ЕС часто была дороже, чем позволяли предельные цены на украинском рынке.

"Компании не могли импортировать электрическую энергию, которая была дороже, чем разрешенные предельные цены на украинском рынке", – отметил Прокип.

Чтобы снять это ограничение, с 17 января Регулятор повысил прайс-кэпы на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем сегментах. После этого среднесуточный импорт вырос с 23,7 тыс. МВт-ч до 33,8 тыс. МВт-ч.

В итоге январь 2026 года стал рекордным по объему импорта – 894,5 тыс. МВт-ч. Для сравнения: в декабре импорт составил 639,5 тыс. МВт-ч, в ноябре – 414,7 тыс. МВт-ч.

Напомним, в квартальном отчете Energy Community – Ukraine Energy Market Observatory за IV квартал 2025 года говорится, что пересмотр прайс-кэпов позволил разблокировать экономически целесообразный импорт в период дефицита и стал одним из ключевых факторов стабилизации энергосистемы.