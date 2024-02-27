Польские фермеры строят ненависть к продукции из Украины на мифах – посол Зварич

Кампания, которую польские фермеры ведут против украинского зерна и другой агропродукции, построена на мифах и безосновательна. А блокада границы оказывает влияние на весь польско-украинский торговый обмен и экономики обеих стран.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в Facebook. Он опроверг наиболее распространенные в соседней стране мифы по поводу украинской сельскохозяйственной продукции.

"Не поддавайтесь обману и манипуляциям! Свою ненависть к продукции из Украины фермеры-протестующие строят на мифах, которые противоречат действительности. Кампания против агропродовольственной продукции из Украины беспочвенна. Правда – другая и не такая "угрожающая" для фермеров из Польши и других стран ЕС ", – написал Зварыч.

Дипломат подчеркнул, что, прежде чем попасть на европейский рынок, украинская продукция проверяется на качество в соответствии с законодательством Евросоюза.

"Иначе она бы не попала на рынок ЕС", – отметил Зварыч.

Посол также отметил, что польской продукции в украинских магазинах гораздо больше в процентном отношении.

"Присутствие продукции из Украины в польских магазинах – мизерное", – отметил дипломат.

Также Зварыч подчеркнул, что сейчас зерно из Украины через Польшу идет только транзитом и составляет всего 5% от общего экспорта украинского зерна. Основным для Украины остается "зерновой коридор" через Черное море и Дунай.

Блокада границы польскими фермерами неготивно влияет на весь польско-украинский торговый обмен и на экономику не только Украины, но и Польши.

"От этого теряет не только Украина, но и польские предприниматели, которые ежегодно экспортируют на украинский рынок товаров около 12 миллиардов долларов", – подчеркнул Зварыч.

Как сообщал OBOZ.UA:

25 февраля поляки устроили самую масштабную диверсию с украинским зерном на границе. Протестующие раскрыли и высыпали содержимое восьми вагонов с украинской кукурузой.

А 26 февраля протестующие возле пункта пропуска "Рава-Русская" рассыпали по всей дороге гвозди и шурупы, чтобы не дать украинскому транспорту, в том числе пассажирскому, продолжать движение.

Тем временем польские перевозчики объявили о возобновлении забастовки на границе Украины с 1 марта. Водители и представители логистических компаний присоединятся к блокаде, которую устроили польские фермеры.

Одна из организаторов польских протестов на границе Украины оказалась владелицей транспортной компании, которая умудряется зарабатывать на блокаде. Речь идет о члене польского комитета по блокированию границы, председателю протеста на пункте "Ягодин - Дорогуск" и политике Эдите Озигалу.

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