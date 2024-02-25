Поляки провели самую масштабную диверсию с украинским зерном: детали

Польские протестующие вскрыли и высыпали содержимое восьми вагонов с украинской кукурузой. Событие произошло под Быдгощем.

Видео происшедшего вблизи польского города Быдгощ опубликовал на своей странице в соцсети Х член пророссийской партии "Конфедерация". "Под Быдгощом сломались вагоны с кукурузой из Украины. Ошибка в системе автоматического закрытия заслонок", - сопровождал он видео таким сообщением.

По информации польских СМИ, на место инцидента уже приехали представители местных властей и полиции. На инцидент также отреагировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"На фото – 160 тонн уничтоженного украинского зерна. Зерно следовало транзитом в порт Гданьска, а затем в другие страны. Четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности.

Как долго правительство и польская полиция будут разрешать этому вандализму продолжаться? Вся сельскохозяйственная продукция перевозится в опломбированных вагонах и идет по транзиту в другие страны. Мы строго соблюдаем закон. А вы?" – написал он.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, в 2024 году Украина ожидает новых автомобильных пунктов пропуска с Молдовой, Румынией, Венгрией и Польшей. Дополнительные пункты важны, учитывая проблемы на границе с Польшей.

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