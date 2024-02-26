Усыпали дорогу гвоздями и шурупами: поляки на границе устроили новую провокацию. Видео

Польских фермеров на границе Украины застали за попытками пробить колеса украинским машинам. Протестующие около пункта пропуска "Рава-Русская" рассыпали по всей дороге гвозди и шурупы, чтобы не дать украинскому транспорту, в том числе пассажирскому, продолжать движение.

Соответствующее видео опубликовал волынский телеканал "Конкурент TV". Отмечается, что ролик был снят 24 февраля украинскими водителями, которые стоят в очередях перед "Рава-Русской".

По словам очевидцев, поляки проехались на пикапе, высыпая шурупы и гвозди из багажника. "Проехали машиной на раме, выбрасывая гвозди, шурупы", – рассказал один из водителей.

После случившегося украинские водители начали убирать острые предметы с дороги. Только возле одной машины собрали больше горсти гвоздей и шурупов.

Со временем на дорогу возле пункта пропуска приехала польская полиция и представители коммунальных служб, чтобы убрать гвозди. Дело в том, что через "Рава-Русскую" пересекают границу не только грузовики, а и легковые машины и автобусы.

Блокада границы: провокаций становится больше

25 февраля поляки устроил самую масштабную диверсию с украинским зерном на границе. Протестующие вскрыли и высыпали содержимое восьми вагонов с украинской кукурузой.

На этот инцидент отреагировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. "На фото – 160 тонн уничтоженного украинского зерна. Зерно следовало транзитом в порт Гданьска, а затем в другие страны", – рассказал он.

23 февраля в железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" повредили рапс в трех вагонах-зерновозах. Продукция шла через территорию Польши транзитом в Германию. Груз следовал транзитом в Гамбург (Германия). В Польшу Украина вообще не поставляет рапс, так как эта продукция в соседней стране подпадает под одностороннее эмбарго.

Также 23 февраля польские протестующие на границе начали включать сирены. Таким образом они пытались запугать украинцев, которые пересекают границу – причем не только в грузовых автомобилях, но и в пассажирских автобусах.

20 февраля протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска на границе с Украиной "Медика – Шегини" и высыпали зерно из грузовых вагонов на пути. Протестующиеиспортили около 4 тонн кукурузы из двух вагонов-зерновозов. Эта агропродукция также шла транзитом в Германию.

А впервые украинское зерно повредили 11 февраля. Тогда фермеры неподалеку от пункта пропуска "Дорогуск" протестующие поляки напали на украинские грузовики и высыпали часть зерна из кузовов на асфальт. Пострадали грузы трех фур, которым пришлось вернуться в Украину. В общей сложности из каждого грузовика высыпалось примерно по тонне украинского зерна, которое везли на экспорт транзитом через Польшу со всеми соответствующими документами и пломбами.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у нового правительства Польши есть возможность прекратить случаи порчи украинского зерна на своих пограничных пунктах. Это можно сделать с помощью правоохранителей, пограничников.

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