Блокада расширится: через считанные дни к польским фермерам на границе присоединятся перевозчики

Польские перевозчики объявили о возобновлении забастовки на границе Украины с 1 марта. Водители и представители логистических компаний присоединятся к блокаде, которую уже устраивают польские фермеры.

Об этом сообщает RMF24. Акция протеста перевозчиков была приостановлена с 17 января. Тогда они заявили, что подождут от польского правительства и Еврокомиссии выполнения их требований до 1 марта.

Однако, как заявил президент Польской транспортно-логистической ассоциации Мацей Вроньский, переговоры перевозчиков с властями не продвинулись. "Было объявление от Министерства инфраструктуры о том, что будет представлен законопроект, который ужесточит контроль за украинскими перевозчиками. Прошло несколько недель – у нас нет проекта", – заявил Вроньский.

По его словам, некоторые перевозчики до сих пор протестуют, но неофициально. "Мы видим этих людей на протестах фермеров. Для меня это тоже совершенно несерьезно, мы должны дать правительству шанс реализовать пункты соглашения, заключенного в январе. Я против усиления протестов, я против перекрытия дорог, я за решение проблем конкретных общин", – добавил Вроньский.

Впрочем, по данным польских СМИ, сигналы от фермеров и перевозчиков говорят о том, что если к четвергу, 29 февраля, ситуация не изменится, масштабы и количество протестов на границе с Украиной будут только увеличиваться. При этом журналисты напомнили, что от блокады границ страдает не только Украина, но и Польша.

Убытки от минувшей блокады перевозчиков для Польши составили несколько сотен миллионов евро, подсчитали в СМИ. "Такая большая сумма обусловлена тем, что стоимость всех ежегодных перевозок из Польши в Украину составляет около 10 млрд евро", – отмечается в материале.

Чего требуют поляки: Украина пыталась договориться

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что в феврале состоялась встреча замминистра Сергея Деркача с польским коллегой Павелом Ганцажем при участии представителей таможенных и пограничных служб обеих стран. Переговоры прошли на границе и касались недопущения блокады границы со стороны польских перевозчиков.

"Наша позиция остается неизменной: мы должны совместно решать проблемы и открыты к диалогу и компромиссам, которые не будут вредить интересам перевозчиков. Блокада границы наносит ущерб экономикам Украины, Польши и стран ЕС... Продолжаем функционирование пилотных проектов на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Нижанковичи – Мальховице" до 1 марта", – подчеркнул Деркач.

Речь идет о разделении в системе єЧерга загруженных и пустых транспортных средств на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", а также отсутствие необходимости регистрироваться в системе пустым грузовикам на пункте "Нижанковичи – Мальховице".

"Система прозрачна и помогает минимизировать любые риски коррупции. Но главное для ее работы – бесперебойное и прогнозируемое количество грузовиков, пересекающих границу. Только в таком случае каждый водитель сможет точно знать, когда пересечет границу. В условиях блокады, организованной польскими фермерами, ни один перевозчик не может планировать свою деятельность, а украинская экономика продолжает нести убытки", – подытожил Деркач.

Тем не менее, польские перевозчики требуют вообще отменить єЧергу, а также вернуть систему спецпропусков для украинских водителей в ЕС. В Украине неоднократно заявляли, что страна не пойдет на такие шаги, т.к. они противоречат договоренностям с Европейским Союзом в целом, и Польша нарушает эти договоренности.

Как сообщал OBOZ.UA, одна из организаторов польских протестов на границе Украины оказалась владелицей транспортной компании, которая умудряется зарабатывать на блокаде. Речь идет о члене польского комитета по блокированию границы, председателю протеста на пункте "Ягодин – Дорогуск" и политике Эдите Озигале.

Тем временем на заблокированной границе растет количество провокаций. К примеру, польских фермеров застали за попытками пробить колеса украинским машинам. Протестующие около пункта пропуска "Рава-Русская" рассыпали по всей дороге гвозди и шурупы, чтобы не дать украинскому транспорту, в том числе пассажирскому, продолжать движение.

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