Польша отказалась от закрытия движения автобусов через популярный пограничный пункт с Украиной: что известно

Автобусное сообщение через пункт пропуска "Шегини – Медика" на пути в Польшу этим летом будет осуществляться без ограничений, несмотря на ремонтные работы на трассе и КПП. Это – результат договоренностей правительств Украины и Польши, достигнутых в четверг, 11 июня.

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Об этом сообщил вице-премьер, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он поблагодарил польских коллег и украинских дипломатов "за конструктивный диалог и быстрое решение вопроса".

Что сказал Кулеба

"После переговоров между Министерством развития общин и территорий Украины и Министерством внутренних дел Республики Польша при содействии Посольства Украины в Польше достигнута договоренность: автобусное сообщение через пункт пропуска "Шегини – Медика" не будет приостановлено в течение летнего сезона даже во время проведения ремонтных работ. Это позволит сохранить стабильное транспортное сообщение между Украиной и Польшей для пассажиров и международных перевозчиков", – отметил министр.

Он поблагодарил польских коллег и посольство Украины в Польше "за конструктивный диалог и быстрое решение вопроса в интересах граждан обоих государств".

О чем речь

Международный пограничный пункт "Шегини-Медика" является старейшим в Львовской области и единственным пешеходным на польско-украинской границе. В нем осуществляется пограничный контроль как легкового, так и грузового транспорта. Недалеко от автомобильного пункта расположен и железнодорожный пункт контроля.

Таможенники пункта пропуска "Шегини-Медика" могут контролировать перевозку культурных ценностей, а также осуществлять ветеринарный, экологический, санитарный и фитосанитарный контроль.

Поскольку пункт является международным, то сюда направляются пассажирские и грузовые машины не только из Украины или Польши, но и со всего мира.

Досмотр с украинской стороны осуществляется недалеко от села Шегини, что в Мостиском районе Львовской области. В свою очередь, поляки проверяют путешественников возле поселения Медика, центра одноименной гмины.

Что предшествовало

Еще вчера стало известно, что с 15 июня 2026 года и до ноября 2027 года пункт пропуска "Шегини – Медика" не будет осуществлять пропуск автобусов из Украины в Польшу. В то же время пообещали, что автобусы из Польши в Украину продолжат пересекать границу в обычном режиме, а перевозчикам и пассажирам придется пользоваться другими пунктами пропуска.

Такие временные ограничения предлагались из-за "масштабной реконструкции" как трассы, так и КПП, с "целью улучшения сообщения" между странами.

Пункт пропуска "Шегини – Медика" является одним из самых загруженных на украинско-польской границе. Через него ежедневно проходят тысячи людей и сотни транспортных средств.

Как сообщал OBOZ.UA, также до 17 июня 2026 года движение транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацей" (Румыния) временно приостановлено из-за ремонта исторического моста через реку Тиса. Однако пешеходы смогут пересекать границу без ограничений.

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