Украинцам усложнят движение на границе с Румынией: сколько продлятся ограничения

С 8 по 17 июня 2026 года с 09:00 до 16:00 движение транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" (Румыния) будет временно приостановлено из-за ремонта исторического моста через реку Тиса. Пешеходы смогут пересекать границу без ограничений, а водителям и перевозчикам рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Ограничения будут действовать в течение десяти дней и могут повлиять как на частных путешественников, так и на пассажирских перевозчиков.

Согласно официальной информации, временное приостановление движения транспортных средств через пункт пропуска продлится с 8 по 17 июня 2026 года. Ограничения будут действовать ежедневно в определенный промежуток времени:

с 09:00 до 16:00;

только для транспортных средств;

в связи с проведением инфраструктурных работ на мосту через реку Тиса.

После завершения ежедневных работ движение транспорта будет восстанавливаться в обычном режиме. Причиной временных ограничений стали ремонтно-восстановительные работы на историческом мосту, который соединяет украинское Солотвино и румынский город Сигету-Мармацией.

Мост через Тису является важным элементом транспортной инфраструктуры на украинско-румынской границе и ежедневно используется сотнями автомобилистов, автобусными перевозчиками и грузовым транспортом. Проведение инфраструктурных работ призвано обеспечить безопасную эксплуатацию сооружения в будущем и улучшить условия пересечения границы.

Временный запрет будет касаться всех транспортных средств, которые планируют пересекать границу через этот пункт пропуска в указанные часы. Из-за этого возможно увеличение нагрузки на другие пункты пропуска в регионе.

В то же время для пешеходов никаких дополнительных ограничений не вводится. В период проведения ремонтных работ пропуск граждан пешком будет осуществляться в штатном режиме. Люди, которые пересекают границу без транспортного средства, смогут и в дальнейшем пользоваться пунктом пропуска без изменений в графике работы.

Таким образом, ограничения будут касаться исключительно автомобильного движения. В связи с временными ограничениями пограничные и таможенные службы рекомендуют гражданам и перевозчикам заранее планировать свои поездки. Если путешествие приходится на период с 8 по 17 июня и предусматривает пересечение границы в дневное время, стоит рассмотреть альтернативные маршруты или изменить время прохождения границы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут самостоятельно проверить, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу. Сделать это можно в режиме реального времени с помощью онлайн-сервиса "Личный кабинет", который недавно запустила Государственная пограничная служба.

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