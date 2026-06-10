Украинцам на год усложнили пересечение границы с Польшей: где не будут пропускать автобусы

С 15 июня 2026 года до ноября 2027 года из-за ремонта автобусной полосы движения пункт пропуска "Шегини – Медика" не будет осуществлять пропуск автобусов из Украины в Польшу. В то же время автобусы из Польши в Украину продолжат пересекать границу в обычном режиме, а перевозчикам и пассажирам придется пользоваться другими пунктами пропуска.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба. Согласно информации, ремонт будет касаться автобусной полосы движения на выезд из Украины в Польшу.

Работы начнутся уже 15 июня 2026 года и продлятся до ноября 2027 года, таким образом модернизация инфраструктуры рассчитана более чем на год. На период проведения ремонтных работ будут введены временные ограничения для международных автобусных перевозок.

В частности, пропуск автобусов в направлении из Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини – Медика" будет полностью приостановлен. Пассажиры, которые планируют путешествие автобусом в польские города или транзитом в другие страны Европы, не смогут воспользоваться этим маршрутом для выезда из Украины.

В то же время для тех, кто путешествует в обратном направлении, существенных изменений не предвидится. Автобусы, которые будут прибывать из Польши в Украину, будут проходить оформление и пересекать границу в штатном режиме.

Пункт пропуска "Шегини – Медика" является одним из самых загруженных на украинско-польской границе. Через него ежедневно проходят тысячи людей и сотни транспортных средств.

Масштабная реконструкция должна улучшить пропускную способность и условия пересечения границы в будущем. Обновление автобусной инфраструктуры призвано сделать работу пункта пропуска более эффективной, особенно учитывая стабильно высокий пассажиропоток между Украиной и Польшей.

Автобусные компании уже сейчас рекомендуют пересматривать графики рейсов и уточнять маршруты. Перевозчикам придется перенаправлять транспорт через другие международные пункты пропуска на украинско-польской границе.

Из-за перераспределения транспортных потоков нагрузка на соседние переходы может возрасти. Поэтому пассажирам заранее следует проверять информацию о маршрутах и возможных изменениях в расписании международных рейсов. Особенно это касается периода летних отпусков, когда традиционно увеличивается количество путешествий в Польшу и другие страны Европейского Союза.

Гражданам, которые планируют выезд автобусом в Польшу после 15 июня 2026 года, рекомендуют внимательно следить за сообщениями перевозчиков и официальных служб. Для пересечения государственной границы в направлении выезда из Украины необходимо будет выбирать другие пункты пропуска.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 8 по 17 июня 2026 года с 09:00 до 16:00 движение транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" (Румыния) будет временно приостановлено из-за ремонта исторического моста через реку Тиса. Однако, пешеходы смогут пересекать границу без ограничений.

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