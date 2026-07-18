Подорожание перевозок УЗ приведет к росту цен на цемент и увеличат стоимость отстройки Украины – Качур

Повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" скажется на стоимости цемента, щебня, кирпича и других строительных материалов, а значит – на цене жилья и государственных проектов восстановления.

Видео дня

Об этом заявил председатель ассоциации "Укрцемент" Павел Качур, пишет "Экономическая правда".

Строительные материалы имеют относительно невысокую стоимость, но большой вес. Из-за этого перевозка занимает значительную долю в их конечной цене. В отличие от экспортеров, производители цемента и щебня работают преимущественно на внутреннем рынке, поэтому могут переложить дополнительные расходы на покупателей.

"Соглашаясь на повышение тарифов, мы хотим видеть, куда пойдут дополнительные платежи бизнеса, и понимать, как сократится время доставки продукции потребителю и оборотность пустых вагонов", – говорит председатель ассоциации "Укрцемент" Павел Качур.

По его мнению, в результате могут подорожать жилищное строительство, ремонт дорог, восстановление мостов и других поврежденных объектов. Производители также ожидают, что дополнительные платежи должны сопровождаться улучшением качества услуг "Укрзалізниці", в частности более быстрой доставкой и более эффективным использованием вагонов.

Напомним, грузовые тарифы "Укрзалізниці" планируется увеличить на 30% с 1 августа 2026 года и еще на 15% – с 1 января 2027 года.