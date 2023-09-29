Россиянам "приказали" ничего не покупать из-за инфляции, а те захотели всех расстрелять: что у них произошло
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал россиянам, как справляться с растущими ценами. По его словам, нужно просто ничего не покупать. Сказал он это, правда, в шутливой манере, но россияне обиделись и заявили, в частности, что "если не слушать министров, они кажутся умными", а также захотели расстрелять всех во власти.
"В Интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль про инфляцию. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. И все понятно, правда?", – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме, посмеялся, а с ним посмеялся и зал.
Однако в сети его заявление вызвало противоположную реакцию. В частности, россияне:
- усомнились в умственных способностях Силуанова;
- жалуются, что российские власти "издеваются над народом потому что остаются безнаказанными";
- грустят, что "после такой шутки в нормальных странах этот министр вылетел бы вечером или на следующий день утром", а в РФ такого ждать не приходится;
- мечтают расстрелять всех во власти, а также напоминают, что ранее у того Силуанова "спросили про его зарплату в 1,7 миллиона рублей, на что он ответил "мы же работаем";
- подсказывают своей власти, что если люди не будут жить, то и расходов не будет.
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Тем временем, Президент России Владимир Путин подписал указ, которым повысил себе зарплату на 5,5%. Больше официальных денег он начнет получать уже с 1 октября. Впрочем, не он один – зарплата также выросла у замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева и других важных российских чиновников:
- главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина;
- генерального прокурора РФ Игоря Краснова;
- депутатов Госдумы;
- членов Совета Федерации;
- некоторых руководителей федеральных органов исполнительной власти;
- сотрудников посольств и консульств РФ;
- представителей России в международных организациях в других странах.
Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, после полномасштабного вторжения в Украину Россия столкнулась с наибольшим дефицитом рабочей силы за последние десятилетия. Только по данным опросов российского центробанка, количество доступных рабочих рук в РФ сократилось до уровня кризисного 1998 года.
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