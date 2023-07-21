Пересмотренные тарифы на электричество помогут улучшить возможности ремонта энергосистемы, – Омельченко

Последние шаги по восстановлению финансовой устойчивости энергосистемы могут привести к дополнительному поступлению денег, что улучшит возможности проведения ремонтов и подготовки к зиме.

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Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"На мой взгляд, сегодня все же главной проблемой для повышения надежности работы энергетической системы и нормального прохождения отопительного сезона остается финансовая неустойчивость наших предприятий", - сказал он.

Омельченко отметил, что модель рынка электроэнергии, которая сегодня существует, далека от совершенства.

В то же время, эксперт добавил, что в последнее время были сделаны определенные шаги по восстановлению финансовой устойчивости энергетической системы.

"Прежде всего, это касается приближения к рыночному уровню оплаты населения за электрическую энергию, а также повышению уровня прайс-кепов (предельных цен на рынке электроэнергии – ред.) для промышленности. Эти мероприятия могут повлечь за собой дополнительное поступление финансов и улучшить возможности проведения ремонтных работ, закупки топлива, подготовки к осенне-зимней кампании", - сказал он.

Напомним, в конце июня НКРЭКУ установила новые прайс-кепы электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.

Также 30 мая правительство установило тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 грн за кВт-ч.