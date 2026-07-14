Пересмотр предельных цен на электроэнергию может дать более быстрый эффект, чем строительство новых генерирующих мощностей, – Войцицкая

Пока строительство новых электростанций требует месяцев или даже лет, пересмотр прайс-кепов можно осуществить значительно быстрее. Именно этот шаг сегодня способен увеличить импорт электроэнергии из Европы и частично уменьшить дефицит в системе.

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Об этом заявила Виктория Войцицкая, член наблюдательного совета аналитического центра "WeBuildUkraine".

По её словам, нынешние прайс-кепы (то есть максимальные цены, по которым бизнес может покупать электроэнергию на украинском оптовом рынке) стали барьером для импорта именно тогда, когда электроэнергия в Европе подорожала во время жары.

"Что можно быстро сделать, так это убрать искусственно установленные ограничения на цену электроэнергии для бизнеса, которые существуют и ограничивают нашу возможность закупки электроэнергии на европейском рынке. То есть нужно пересмотреть так называемые прайс-кепы", — подчеркнула Войцицкая.

Эксперт пояснила, что этим летом высокие температуры одновременно повлияли и на Украину, и на страны ЕС. Из-за этого европейские цены выросли, тогда как украинский "потолок" остался ниже, и бизнес лишился возможности закупать часть необходимого ресурса за рубежом.

"Сегодня сложилась ситуация, когда не только Украина страдает от высоких температур, но и в Европе это довольно сильно ощущается, поэтому там также выросла стоимость электроэнергии. А у нас, при этом, цена на электроэнергию, позволяющая импортировать эту электроэнергию из Европы, остается значительно ниже, чем та, которая сложилась на европейском рынке", – отметила она.

Войцицкая также обратила внимание на то, что помимо дефицита генерации энергосистема сталкивается с перегрузкой сетей. Именно поэтому в отдельных регионах возникают локальные аварийные отключения, ведь оборудование работает в условиях чрезвычайно высоких температур.