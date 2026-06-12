Новые ограничения ЕС могут нанести существенный ущерб украинской металлургии – медиа

Новые защитные квоты Европейского Союза на импорт стали могут нанести существенный удар по украинской металлургии, которая остается одним из ключевых источников валютной выручки и налоговых поступлений для государства в условиях войны.

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Об этом написало британское издание The Guardian.

В комментарии изданию генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что новая система квот, которая вступит в силу с 1 июля, создает серьезные риски для украинских производителей стали, ведь ЕС сократил объемы беспошлинных квот на импорт металлопродукции и повысил пошлину на поставки сверх установленных лимитов до 50%.

"Украина не представляет значительной угрозы для металлургической промышленности ЕС. Наши объемы недостаточно велики. Уничтожение одной из немногих отраслей, которые продолжают работать во время войны, нельзя назвать мудрым решением", – цитирует The Guardian слова Риженкова, приведенные на сайте –.

Издание отмечает, что новые ограничения вводятся на фоне глобального избытка стали, значительная часть которого связана с китайским экспортом. В то же время украинские производители оказались в особенно сложном положении из-за потери части традиционных рынков сбыта после начала полномасштабной войны и вынужденной переориентации на европейский рынок.

Дополнительным вызовом для отрасли остается механизм трансграничной углеродной корректировки CBAM, который повышает затраты производителей металлургической продукции. В результате украинские предприятия одновременно сталкиваются как с новыми торговыми барьерами, так и с дополнительной финансовой нагрузкой.

В The Guardian отмечают: такие решения могут иметь последствия не только для отрасли, но и для экономики страны в целом. Металлургия традиционно является одним из крупнейших источников экспортной выручки, а крупные металлургические компании входят в число крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Издание также обращает внимание, что украинские металлурги продолжают работать в условиях постоянных российских атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру. Из-за войны "Метинвест" уже потерял свои мариупольские комбинаты, а также был вынужден остановить работу угольного предприятия в Покровске из-за приближения боевых действий.

Сейчас металлургические комбинаты компании в Запорожье и Каменском работают с неполной загрузкой производственных мощностей. Но они продолжают поддерживать экспорт, обеспечивать рабочие места и платить налоги в бюджет.

Новые европейские ограничения могут ослабить одну из немногих отраслей, которая остается опорой украинской экономики во время войны. Именно поэтому вопрос доступа украинской металлопродукции на рынок ЕС, по мнению представителей отрасли, должен учитывать не только торговые, но и экономические и безопасности последствия для Украины, подчеркнули в издании.

Напомним, в 2024 году металлургия принесла Украине 7,2% ВВП, $6,4 млрд экспорта (15,4% от общего объема) и около $1 млрд налоговых поступлений. Также, несмотря на риски, предприятия ГМК инвестировали $650 млн, или 18,3% всех капитальных инвестиций в промышленность.