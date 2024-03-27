Немецко-украинская промышленная палата предлагает смягчить валютные ограничения в Украине

Немецко-украинская промышленная палата опубликовала свои предложения по смягчению валютных ограничений в Украине.

Эти предложения были размещены в отчете палаты.

В нем отмечается, что в начале полномасштабного вторжения валютные ограничения были введены как ключевая мера по защите банковской и валютной стабильности в Украине, но сейчас они негативно повлияли на привлечение новых иностранных инвестиций. В целом палата положительно оценивает действия НБУ по смягчению валютных ограничений, но отмечает достаточно ограниченные шаги по трансграничным выплатам по новым займам. В рамках своих замечаний Немецко-Украинская промышленная палата предлагает разрешить гасить кредиты, выданные после 24 февраля 2022 года.

Следующим шагом предлагаем включить трансграничный отток дивидендов новых инвестиций, осуществленных после 24 февраля 2022 года в ограниченном размере. Например, заранее определенная доля или абсолютное ограничение годовых дивидендов для репатриации", – отметили в отчете.

Также в палате предлагают ослабить ограничения для трансграничных платежей по новым договорам аренды, заключенным после 24 февраля 2022 года.

"Эти шаги создадут важные сигналы для компаний с иностранным капиталом, которые рассматривают возможность вложения инвестиций в Украину во время войны, которые нужны стране для восстановления и экономического восстановления", – подчеркнули в отчете.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) призвал к дальнейшему смягчению действующих в Украине валютных ограничений.