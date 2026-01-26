Подтверждено 30 нарушений: во Франции взяли под стражу капитана задержанного танкера теневого флота РФ

Капитана индийского происхождения нефтяного танкера Grinch, которого подозревают в принадлежности к теневому флоту государства-агрессора РФ, взяли под стражу. Этот корабль французские военные взяли на абордаж 21 января.

Прокурор Марселя Николя Бессон объявил об аресте фигуранта в воскресенье, 25 января. Сама же процедура состоялась днем ранее, 24-го числа, около 22:45 (по местному времени), передает BFMTV.

"После отклонения от курса нефтяного танкера Grinch и его прибытия на якорь в залив Фо-сюр-Мер ВМС Франции передали капитана судна судебным органам", – говорится в заявлении прокурора.

Сразу после задержания корабля было начато предварительное расследование по обвинению в невывешивании флага.

Известно, что Grinch шел под флагом Коморских Островов. "Танкер вывесил фальшивый флаг", – сообщил неназванный собеседник BFMTV в военных кругах.

Другие члены экипажа (предварительно, гражданства Индии) остались на борту судна, добавил прокурор Марселя. Он отметил, что сейчас "расследование направлено на проверку действительности флага, вывешиваемого на танкере, и документов, необходимых для плавания".

По информации журналистов, Grinch находится в состоянии "доказанного и постоянного правового нарушения". Всего с 2022 года портовыми проверками было подтверждено 30 нарушений, совершенных этим кораблем.

Что предшествовало

Рано утром 21 января между Испанией и Северной Африкой в Средиземном море французский флот захватил грузовое нефтяное судно Grinch. Оно направлялось из Мурманска – российского арктического порта в Баренцевом море.

Операция была проведена "в сотрудничестве с союзниками, включая Великобританию", информировали военные.

Grinch (другое название Carl) фигурирует в британском списке судов теневого флота Российской Федерации. Судно было построено в 2004 году для перевозки нефтепродуктов. В основном оно осуществляло маршруты в Китай и Индию.

Как писал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон, сообщая о перехвате российского танкера, заявил, что Париж "не будет терпеть никаких нарушений". Он подчеркнул, что задержание провели в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

