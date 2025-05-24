Назван кредитный рейтинг Украины: крупное агентство оценило состояние экономики

Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте на уровне "Ограниченный дефолт". Fitch считает, что такая ситуация будет сохраняться, пока Украина не нормализует свои отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов.

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Об этом говорится в публикации агентства. Так, после прошлогодней реструктуризации непогашенных суверенных еврооблигаций и гарантированного государством долга Укравтодора, Укрэнерго достигло предварительного соглашения о реструктуризации своих гарантированных государством еврооблигаций на сумму 825 млн долларов (с приостановлением выплат с 9 ноября 2024 года), которая должна быть завершена до июля. Украина и владельцы ее варрантов ВВП (2,6 млрд долларов США) не смогли достичь соглашения по реструктуризации. Внешний коммерческий кредит (Cargill 0,7 млрд долларов США, выплаты приостановлены с 3 сентября 2024 года) также все еще нуждается в реструктуризации.

Соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной сгладило дипломатическую напряженность, но потенциальные экономические выгоды, а также степень, до которой оно потенциально может связать экономические интересы США со стратегическими целями безопасности Украины, остаются очень неопределенными.

Дефицит бюджета Украины сократился до 17,2% ВВП в 2024 году в результате высоких показателей доходов, несмотря на экономический спад. Fitch прогнозирует, что дефицит вырастет до 19,3% ВВП в 2025 году. Значительное давление на расходы будет оставаться даже после окончания войны, и Украина, вероятно, сохранит большую военную силу.

Потребности Украины в финансировании на этот год будут полностью удовлетворены, оставляя дополнительные буферы ликвидности на следующий. Ожидается, что чистое иностранное финансирование достигнет 55 миллиардов долларов США по сравнению со средним показателем в 25 миллиардов долларов США в год в 2022-24 годах, главным образом благодаря предварительному распределению доходов от замороженных российских активов. В своей программе для государства МВФ прогнозирует создание резервов ликвидности за счет поступления иностранной помощи, выделяя 9,1 млрд долларов США в качестве резервного буфера на этот год (4,5% ВВП) и 8,4 млрд долларов США (4,2% ВВП) для преодоления ожидаемого дефицита бюджета в 2026-2027 годах.

Дефицит текущего счета вырос до 7,2% ВВП в 2024 году с 5,3% в 2023 году, что отражает рост импорта оборонной продукции и экспорта товаров на 38% ниже довоенного уровня. "Мы прогнозируем, что дефицит текущего счета вырастет до 14,5% ВВП в 2025 году и сократится до 14,2% в 2026 году из-за роста импорта газа и стали и снижения денежных переводов от украинских беженцев", - отметили в агентстве.

Экономическое восстановление Украины замедлилось, а реальный ВВП вырос на 2,9% в 2024 году. "Мы пересмотрели прогноз роста в 2025 году до 2,5% с 2,9% на момент нашего последнего обзора из-за проблем постоянно напряженного рынка труда, ущерба, нанесенного атаками на газовую инфраструктуру, и закрытия Покровской шахты, связанного с войной", - отметили в агентстве.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Владимир Путин призвал россиян не бояться западных санкций, хотя признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран". При этом он позволил себе грубое оскорбление в адрес западных правительств, назвав их "придурками".

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