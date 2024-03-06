Нардеп Литвиненко ездит на авто помощника за $70 тыс.: тот объяснил покупку доходами от пчеловодства

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко пользуется элитным авто Toyota Land Cruiser 200 2020 выпуска, который официально зарегистрирован на его помощника. Стоимость такого транспортного средства составляет $60-70 тыс. При этом помощник утверждает, что приобрел автомобиль за доходы от пчеловодства.

Право пользования этим автомобилем депутат указал в декларации за 2022 год. Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

При этом депутат подтвердил, что машину арендует у собственного помощника. Официально этот автомобиль принадлежит помощнику нардепа Михаилу Щербану, который в разговоре с журналистами не смог вспомнить, во сколько ему обошлась машина. Он рассказал, что деньги на нее собирали всей семьей: и жена помогала, и родители. По словам мужчины, заработать на авто помогло также пчеловодство.

Журналистам не удалось найти информацию о значительном достатке или крупном бизнесе Щербана, а сам Литвиненко говорит, что его помощник занимается "волонтерской деятельностью". Это единственный автомобиль помощника нардепа, который утверждает, что позволяет Литвиненко пользоваться им совершенно бесплатно и в любое время: "Когда ему нужно он приезжает и может брать. Катается. Потом уезжает".

По информации из декларации Литвиненко за 2022 год, он также пользовался BMW 730LD 2020 года. Цены на подобные авто стартуют от $60 тысяч. Оформлена эта машина на компанию "Чапа Стандарт", которая занимается лесозаготовкой и торговлей древесиной и принадлежит семье еще одного парламентского помощника - Андрея Коренчука.

Отметим, что Литвиненко входит во фракцию "Слуга народа", избрался в парламент по округу №156 в Ровенские области в качестве кандидата от одноименной партии. Во время выборов возглавлял ГП "Зирненский спиртовой завод".

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