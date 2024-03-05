Кто на самом деле управляет Respublika Park и сохранил ли контроль Фирташ: опубликовано резонансное расследование

Находящийся под санкциями олигарх Дмитрий Фирташ может до сих пор контролировать столичный "ТРЦ Республика" (Respublika Park). Этот ТРЦ построен за деньги обанкротившегося банка "Надра". При этом управлением центра занимаются компании, связанные со скандальным бизнесменом.

Как говорится в материалах расследования "СтопКора", сотни миллионов гривен от аренды торговых площадей ТРЦ "Республика" в разгар войны из-за кипрских оффшорных компаний предположительно "перетекают в карманы пророссийских теневых владельцев". Согласно выводам АМКУ, люди Фирташа вступили в сговор со структурой агробизнесмена Василия Астиона во время торгов, что привело к недополучению государством не менее полутора миллиардов гривен.

Фирма, подписантом которой был Астион, получила права на управление столичным ТРЦ "Республика" – в ущерб государству и, вероятно, в интересах Фирташа. В частности, по данным журналистов, управляющей компанией огромного столичного торгово-развлекательного центра выступило АО "Дилидженс", бенефициарным владельцем которого является бизнес-партнер Астиона Виталий Виталий Хомутынник через оффшорные компании. Застройщиком ТРЦ в начале 2010-х выступила компания Дмитрия Фирташа "Мегаполисжилстрой", а финансирование предоставил контролируемый им банк "Надра".

Уже в 2019 году объект из-за предположительно фиктивного аукциона приобрела структура "Солтекс Капитал", которую представлял Астион. При этом торгово-развлекательный центр достался им в разы дешевле рыночной цены. За лот заплатили всего 777,1 млн грн при первоначальной цене около 2,6 млрд.

В 2020 году Нацполиция сообщила о расследовании вероятного сговора между должностными лицами Национального банка, ПАО "КБ "Надра", АБ "Клиринговый Дом", ООО "ДВ "Инвест Недвижимость", ООО "Мегаполисжилстрой" и ООО "Солтекс Капитал" на аукционе. Следовательно, получается, что благодаря этой "схеме" по продаже ТРЦ государство потеряло около 1,5 млрд гривен, а сам доходный объект фактически остался под контролем пророссийских собственников, резюмируют расследователи.

Заметим, Дмитрий Фирташ, на которого были наложены персональные санкции СНБО, в марте проиграл очередной суд по экстрадиции в США, где его ожидает уголовное производство по подозрению в коррупции. Фирташ находится в Австрии под подпиской о невыезде и залогом €125 млн. В прошлом году он получил должность постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене. По мнению СМИ, это свидетельствует о тесных связях Фирташа с властями и спецслужбами России, которы обеспечили одиозному олигарху дипломатический иммунитет.

Как писал OBOZ.UA, Дмитрий Фирташ получил уведомление о подозрении. Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности 15 мая вручают подозрения самому Фирташу и 8 топ-менеджерам его газовых компаний.

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