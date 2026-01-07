Мошенник требовал у военного из ТЦК огромную взятку: какую "схему наизнанку" разоблачили

Украинские правоохранители разоблачили мошенника, который требовал взятку у военнослужащего. Выдавая себя за сотрудника Государственного бюро расследований (ГБР), он хотел получить $100 тыс.

Об этом сообщили в ГБР. Отмечается, что своей жертвой вор выбрал начальника отдела районного территориального центра комплектования и социальной поддержки одной из западных областей.

Как действовал вымогатель

В декабре 2025 года позвонил военнослужащему, выдавая себя за "посредника" от Государственного бюро расследований.

Убеждал, что в отношении военного и его близких начато уголовное производство по ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины).

по ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины). Чтобы "избежать проблем", предлагал "решить вопрос" за $100 тыс., а в случае отказа угрожал "привлечением к уголовной ответственности" и опубликовать в СМИ личную интимную информацию потерпевшего.

а в случае отказа угрожал "привлечением к уголовной ответственности" и опубликовать в СМИ личную интимную информацию потерпевшего. Важно отметить: вся история оказалась выдумкой и никакого подобного производства в отношении чиновника ТЦК не существовало.

Детали расследования

Фигуранта задержали во время передачи части средств ($50 тыс.). Сейчас ему сообщено о подозрении в покушении на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины), за что предусмотрено наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Коррупция в ТЦК

Особенностью этого случая является то, что с начала полномасштабной войны сотрудников ТЦК самих неоднократно ловили на вымогательстве взяток с военнообязанных. Среди задержанных оказались:

чиновник Киевского ТЦК, который предлагал за деньги "решить вопрос" военного учета – снять с розыска или внести изменения в электронную систему "Оберіг";

начальник отделения учета мобилизационной работы – заместитель руководителя одного из отделов Одесского районного ТЦК и СП, который обещал исключить из списка разыскиваемых лиц за взятку в размере $3 тыс.;

бывший начальник районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Донецкой области, который за взятки помогал военнослужащим бежать из частей;

военнослужащий районного ТЦК и СП в Днепре, который обещал помочь в признании лиц непригодными к службе и снять их с воинского учета за $20 тыс.

Как уже сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал злоупотребления в ТЦК одной ключевых категорий нарушений прав военнослужащих Вооруженных сил Украины. В частности, речь идет об оформлении документов в ТЦК и коррупции. Омбудсмен считает, что преодолеть проблему можно только в случае, если реагировать мгновенно.

