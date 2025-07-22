Обещал исключение из списка разыскиваемых лиц за взятку: в Одесской области задержали заместителя начальника районного ТЦК. Фото

В Одесской области задержали заместителя начальника районного территориального центра комплектования (ТЦК). Злоумышленник обещал исключение из списка разыскиваемых лиц за взятку в размере 3 тысяч долларов.

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Об этом говорится в ГУ НП в Одесской области. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до 10 лет ограничения свободы.

Детали дела

Правоохранители выяснили, что начальник отделения учета мобилизационной работы – заместитель руководителя одного из отделов Одесского районного ТЦК и СП причастен к коррупционной схеме. В частности, он требовал у военнообязанного, который нарушил правила учета, 3 тыс. долларов за исключение из базы розыска.

Взятка передавалась в два этапа через подчиненного. Во время передачи второй части суммы 2000 долларов злоумышленника задержали в процессуальном порядке. Полученные средства изъяли в качестве вещественных доказательств.

"Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, соединенном с вымогательством неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Какое наказание понесет фигурант

За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет, а также с конфискацией имущества.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 211 200 гривен. Все обстоятельства дела сейчас выясняются.

Что предшествовало

9 июля стало известно, что Национальная полиция разоблачила 13 коррупционных схем в девяти регионах Украины. Благодаря сделкам злоумышленники планировали получить более четырех миллионов гривен взяток. Дельцам грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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