Мобилизация и коррупция в ТЦК: омбудсмен бьет тревогу из-за системных нарушений прав военнослужащих

Ключевые категории нарушений прав военнослужащих Вооруженных сил Украины в 2025 году почти не отличаются от ситуации 2022 года. Больше всего проблем касается мобилизации, сроков службы, рапортов и злоупотребленийв территориальных центрах комплектования.

Об этом во время брифинга заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, хоть нынешний состав войска отличается от добровольцев 2022 года, характер проблем фактически не изменился.

Омбудсман отметил, что из-за неопределенности с ротацией на фронте часто военные решают самовольно покинуть часть.

"Без понимания, сколько тебе воевать, без понимания ротации - часть военных принимает решение просто уйти", – сказал он.

По словам Лубинца, фиксируются многочисленные жалобы о нарушениях в процессе мобилизации, включая оформление документов в ТЦК, а также об игнорировании рапортов о переводе и задержек в выплатах за ранения. Отдельным блоком остаются обращения о непредоставлении гарантированных отпусков.

Особое внимание уполномоченный уделил наличию коррупции, в частности в ТЦК. Он отмечает, что преодолеть проблему можно только в случае, если реагировать мгновенно.

Он привел пример выявленных нарушений во время мониторингового визита в Ивано-Франковскую область. По его словам, представители офиса омбудсмена и следователи ГБР зафиксировали злоупотребления.

"На месте было найдено помещение, где физически держали граждан Украины, непонятные паспорта, значительные средства не в украинской валюте. Я не скажу, что это системная проблема, но она есть, и ее нельзя игнорировать", – рассказал Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, офис генерального прокурора убрал из открытой статистики данные о самовольном оставлении части (СЗЧ) и дезертирстве. Решение приняли из-за войны и роста угроз информационно-психологических операций против Украины.

