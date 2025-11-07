'Метинвест' в 2025 году заплатил уже 13,8 млрд грн налогов в бюджет

Компания "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, за 9 месяцев 2025 года уплатила 13,8 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. В тройке крупнейших по объему отчислений – 3,3 млрд грн платы за пользование недрами, 2,6 млрд грн единого социального взноса и 2,4 млрд грн налога на доходы физических лиц.

Также украинские предприятия "Метинвеста" в январе-сентябре 2025 года перечислили 1,4 млрд грн налога на прибыль и 499 млн грн экологического налога. Военный сбор за 9 месяцев этого года вырос более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 694 млн грн, а плата за землю – на 7%, до 1 млрд грн.

"Металлургия традиционно является одним из главных источников наполнения государственного бюджета и поставки валюты в экономику Украины. Сегодня она еще и надежный тыл для фронта. "Метинвест" продолжает работать ради победы и будущего нашей страны. Мы убеждены: финансовая ответственность бизнеса – это основа обороны и восстановления государства", – отметил гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов грн. Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн – на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".