Латвия готова способствовать усилению санкций против металлургии РФ, – Гончаренко

Евросоюз декларирует поддержку Украины, но в то же время продолжает покупать газ, нефть и металлопродукцию у агрессора. Поэтому наше государство должно продолжать работу по ужесточению санкций.

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Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, представляя позицию латвийского МИД о готовности усилить санкции против РФ.

"Получил ответ латвийского МИД на мое обращение по поводу санкций. Латвия будет работать над ужесточением санкций в отношении металлургической индустрии России. Наши латвийские друзья последовательны и устойчивы в поддержке Украины, в отличие от многих других стран. Поскольку сегодня мы оказались в ситуации, когда Европа вроде бы стремится усилить безопасность, декларирует усиление давления на путинский режим, в то же время увеличивает импорт сжиженного природного газа, нефти и продолжает использовать российские металлы. При чем в случае последних торгуют с компаниями, непосредственно обеспечивающими российское ВПК", – подчеркнул нардеп.

Напомним: в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские металлургические продукты, в том числе слябы, еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024 по сентябрь 2028 установлен в размере 8,5 млн т с более детальным разбиением по периодам. Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре 2022 года в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.