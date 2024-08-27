Кредиты для погашения долгов на энергорынке ускорят строительство нового поколения, – депутаты

Правительство должно обеспечить предоставление банковских кредитов Энергоатому, чтобы компания погасила свою многомиллиардную задолженность на энергорынке. Это справится с проблемой круговых долгов и ускорит строительство новых зеленых энергомощностей.

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Об этом говорится в письме межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" в адрес правительства.

"Нерешенным остается вопрос взаимной задолженности между участниками рынка электрической энергии… Считаю решение долговой проблемы крайне важным", – пишет в письме сопредседатель объединения Алексей Гончаренко.

В письме отмечается, что задолженность Энергоатома и Укргидроэнерго перед госпредприятием Гарантированный покупатель по услуге по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей составляет 16 млрд грн с НДС.

Депутаты указывают, что эта задолженность по цепочке распространяется на весь рынок электрической энергии, а именно на операторов систем распределения, "Укрэнерго", "Гарпок" и производителей из ВИЭ.

В то же время долг ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями из альтернативных источников составляет ориентировочно 25 млрд грн.

"Решение долговой проблемы является крайне важным и неотложным вопросом, требующим как максимального привлечения всех стейкхолдеров, так и рассмотрения различных вариантов наполнения ликвидностью сектора энергетики",– сообщается в письме.

"Одним из вариантов быстрого решения продолжающейся проблемы, которое обсуждается в экспертных кругах, является использование высокой ликвидности украинских банков для предоставления целевого финансирования ГП "НАЭК" Энергоатом", подчеркивают депутаты.

По их мнению, результатом такого кредитования прогнозируется скорейшее погашение задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель" и плановый возврат заемщиком кредитных средств за счет дохода от текущей деятельности.

Напомним, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в возобновляемую энергетику уже составил около 16 млрд. грн. Он возник из-за недоплат со стороны компании "Энергоатом". Еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии – он мешает компании полностью рассчитаться за увеличение доли электроэнергии по ВИЭ.