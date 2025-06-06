Конфликт Трампа с Маском: на сколько рухнули акции Tesla
Акции автопроизводителя Tesla упали на 14,2%, то есть до 284,7 доллара после закрытия торгов 5 июня. Из-за этого владелец Tesla, миллиардер Илон Маск потерял 25,5 миллиарда долларов - именно на такую сумму было сокращено его состояние Маска на фоне падения акций предприятия.
Таким образом, чистый капитал Маска уменьшился до 389 миллиардов долларов, отмечает Forbes. Как уточняет издание, к таким потерям привел спор бизнесмена с президентом США Дональдом Трампом - падение акций было зафиксировано сразу после последних заявлений президента в отношении своего (теперь уже бывшего) советника.
"Быстро ухудшается дружба. Серьезная ссора между Маском и Трампом не только поражает и шокирует рынок, но и дает повод серьезным опасениям инвесторов Tesla относительно будущего", - цитирует издание аналитик Wedbush Дэна Айвза.
Как сообщал OBOZ.UA, конфликт Маска и Трампа начался с того, что президент заявил, как он "очень разочарован" Маском, ведь последний раскритиковал законопроект о налогах и расходах.
Отметим, что Маск резко критикует "великий и прекрасный" (по определению Трампа) или "отвратительный и уродливый" (по определению Маска) закон о налогах и расходах. Как утверждают американские вещатели, лично президент и бизнесмен уже неделю как не разговаривали.
Падение акций Tesla также происходит на фоне снижения продаж автопроизводителя в Великобритании, Германии, Италии и Китае в мае. Продажи Tesla в Великобритании упали более чем на 45%, несмотря на рост продаж во всей отрасли на 28%.
В целом акции Tesla имели тенденцию к снижению в последние месяцы, поскольку Маск "активно работал" в администрации Трампа. Напомним, как аналитики критиковали предпринимателя за то, что он тратит "110% всего своего времени" на должности в администрации Трампа, а не на руководство Tesla.
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