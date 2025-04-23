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Илон Маск решил сократить время работы на Трампа: у Tesla серьезные финансовые проблемы

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Илон Маск сокращает время работы на Трампа

Гендиректор Tesla Илон Маск намерен сократить время, которое он тратит на руководство Департаментом правительственной эффективности (DOGE). Такое заявление он сделал после того, как прибыль и выручка компании резко упали в первые три месяца года.

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Об этом сообщает BBC. Отмечается, что ранее в компании отчитались о:

  • снижении автомобильной выручки на 20% в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь-март);
  • прибыль упала более чем на 70%.
Прибыль и выручка Tesla резко упали

"Компания предупредила инвесторов, что трудности могут продолжиться. А также отказалась от прогноза по росту и заявила, что "меняющиеся политические настроения" могут серьёзно повлиять на спрос на ее продукцию. ... Маск заявил, что его время, выделяемое на DOGE, значительно сократится начиная со следующего месяца", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: полностью отказываться от работы в госуправлении Маск не намерен. Однако выделять на это будет лишь "один-два дня в неделю, пока президент считает это целесообразным и полезным".

Со своей стороны, The Telegraph отметили: снижение доходов и выручки Tesla может быть результатом поддержки Маском движения президента США Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again).

"Акции компании по-прежнему на 40% ниже рекордных уровней декабря, достигнутых после победы Трампа на выборах. Сочетание падения спроса на электромобили, опасений по поводу тарифов и возмущения потребителей по поводу политической вовлечённости Маска в движение MAGA подорвало доверие инвесторов к его автокомпании", – говорится в материале.

Кроме того, отмечают аналитики, финансовые результаты Tesla были опубликованы "спустя несколько часов" после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "торговая война с Китаем неустойчива". А во время встречи инвесторов банка JPMorgan признал, что "большая сделка возможна".

"Это признание свидетельствует о том, что официальные лица начинают опасаться экономических последствий агрессивной торговой политики Трампа. Которая спровоцировала распродажу американских акций, облигаций и доллара", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA,Трамп отменил запланированный в Пентагоне секретный брифинг, посвященный стратегии на случай войны с Китаем. Причиной было то, что на мероприятие планировал явиться миллиардер Илон Маск, бизнес которого значительным образом связанный с КНР.

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