Илон Маск решил сократить время работы на Трампа: у Tesla серьезные финансовые проблемы

Гендиректор Tesla Илон Маск намерен сократить время, которое он тратит на руководство Департаментом правительственной эффективности (DOGE). Такое заявление он сделал после того, как прибыль и выручка компании резко упали в первые три месяца года.

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Об этом сообщает BBC. Отмечается, что ранее в компании отчитались о:

снижении автомобильной выручки на 20% в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь-март);

прибыль упала более чем на 70%.

"Компания предупредила инвесторов, что трудности могут продолжиться. А также отказалась от прогноза по росту и заявила, что "меняющиеся политические настроения" могут серьёзно повлиять на спрос на ее продукцию. ... Маск заявил, что его время, выделяемое на DOGE, значительно сократится начиная со следующего месяца", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: полностью отказываться от работы в госуправлении Маск не намерен. Однако выделять на это будет лишь "один-два дня в неделю, пока президент считает это целесообразным и полезным".

Со своей стороны, The Telegraph отметили: снижение доходов и выручки Tesla может быть результатом поддержки Маском движения президента США Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again).

"Акции компании по-прежнему на 40% ниже рекордных уровней декабря, достигнутых после победы Трампа на выборах. Сочетание падения спроса на электромобили, опасений по поводу тарифов и возмущения потребителей по поводу политической вовлечённости Маска в движение MAGA подорвало доверие инвесторов к его автокомпании", – говорится в материале.

Кроме того, отмечают аналитики, финансовые результаты Tesla были опубликованы "спустя несколько часов" после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "торговая война с Китаем неустойчива". А во время встречи инвесторов банка JPMorgan признал, что "большая сделка возможна".

"Это признание свидетельствует о том, что официальные лица начинают опасаться экономических последствий агрессивной торговой политики Трампа. Которая спровоцировала распродажу американских акций, облигаций и доллара", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA,Трамп отменил запланированный в Пентагоне секретный брифинг, посвященный стратегии на случай войны с Китаем. Причиной было то, что на мероприятие планировал явиться миллиардер Илон Маск, бизнес которого значительным образом связанный с КНР.

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