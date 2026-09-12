Канада поможет Украине в производстве и хранении электроэнергии: в Торонто подписали еще два соглашения о сотрудничестве

В Торонто, Канада, в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями канадского бизнеса были подписаны еще два конкретных соглашения о сотрудничестве. В частности, Канада обязалась оказывать содействие "Укргидроэнерго" в закупках в секторе гидроэнергетики. Второе соглашение будет способствовать привлечению инвестиций в украинские проекты по выработке и хранению электроэнергии.

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Также в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества стран в военно-технической сфере, аграрном и банковском секторах. Об этом рассказал глава государства, который уже второе сутки находится с рабочим визитом в Канаде.

Что именно было подписано

Как уточнили в Офисе президента, заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности "Укргидроэнерго" Мария Бишко и президент Export Development Canada Алисон Нанкивелл подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает партнерство в области торговли и инвестиций между Канадой и Украиной в сфере гидроэнергетики, а также финансовую поддержку в реализации отдельных проектов в этой отрасли на территории Украины. Канада будет содействовать "Укргидроэнерго" в закупках в секторе гидроэнергетики именно у канадских поставщиков", – отметили в ОП.

Еще один меморандум был подписан директором по международному сотрудничеству и устойчивому развитию группы "Нафтогаз" Алексеем Рябчиным и генеральным директором Jacob Capital Management Inc Сашей Джейкобом. Этот документ "будет способствовать привлечению инвестиций в проекты по генерации и хранению электроэнергии "Нафтогаза", пояснили в ОП.

Причем уже на первом этапе сотрудничества "стороны проработают портфель проектов с совокупной установленной мощностью около 1 ГВт и ориентировочным объемом необходимых инвестиций примерно в 1 миллиард долларов", добавили в администрации президента.

О чем еще говорили

В целом на мероприятии присутствовали руководители и топ-менеджеры следующих канадских компаний и организаций: Business Council of Canada, Aecon Group, AGI, AKA Energy Systems, Bank of Nova Scotia, Canadian Commercial Corporation, Canadian Imperial Bank of Commerce, Canada Ukraine Chamber of Commerce, CCC, CIBC, Export Development Canada, Fairfax, Hatch, Investment Management Corp of Ontario, Jacob Capital Management Inc, Royal Bank of Canada, Shift Health, Toronto-Dominion Bank, Windermere's Investment Corp, WSP.

Среди них – одна из крупнейших строительных и инфраструктурных компаний Канады, одна из ведущих канадских компаний-производителей оборудования для аграрного сектора, крупные канадские банки и инвестиционные фонды.

Глава украинского государства обозначил канадцам ключевые области сотрудничества, в которых имеется соответствующий потенциал для развития и взаимодействия. Прежде всего это военная сфера и оборонная промышленность.

В свою очередь представители канадских банков подчеркнули, что готовы финансировать оборонную сферу, и отметили важность сотрудничества в рамках украинской программы Drone Deal.

Кроме того, через свое экспортно-кредитное агентство правительство Канады запускает механизм поддержки Украины на 200 миллионов долларов.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина и Канада официально заключили соглашение о столетнем партнерстве. Соответствующая декларация была подписана на торжественной церемонии.

Напомним, что Зеленский и первая леди прибыли в Канаду с трехдневным визитом. Поездка началась 10 сентября; ее целью является углубление сотрудничества в оборонной, экономической и энергетической сферах.

В частности, первая сделка Drone Deal с государством американского континента будет заключена именно с Канадой, рассказал президент Украины.

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