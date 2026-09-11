Первая Drone Deal будет именно с Канадой: Зеленский продемонстрировал канадцам украинские дроны. Фото, видео

Первая сделка по поставке дронов с государством американского континента будет заключена именно с Канадой. Канада готова заказывать большие объемы украинских дронов, причем 30 % произведенной продукции будет передаваться Украине, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам украинского лидера, решение о канадском Drone Deal было принято в Альберте во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни. Дело в том, что помимо встречи лидеров в Альберте была организована презентация украинской техники.

"Конечно, сейчас нам нужно найти и масштабировать решения для защиты Украины от реактивных "Шахедов". Мы работаем над этим и будем делиться наработками и решениями с нашими партнерами. Но мы помогаем тем, кто помогает нам", – отметил Владимир Зеленский.

На презентации демонстрировались БПЛА Vampire 4S, перехватчик P1-SUN, FPV-дрон Shrike, разведывательный БПЛА "Гор". А также канадцам демонстрировали украинские радиостанции Himera.

"Особое внимание было уделено совместным разработкам украинских и канадских компаний. Среди них – разведывательный БПЛА "Гор", который Airlogix планирует производить совместно с канадской Sentinel, прототип наземного роботизированного комплекса от Ai Drones UA и Bombardier Recreational Products Inc. (BRP Inc.), а также решения в сфере защищенной связи от Himera и Quantropi", – отметили в Офисе президента Украины.

В ходе мероприятия также было объявлено о предстоящем сотрудничестве между GTH и General Dynamics Mission Systems – Canada ( GDMS), JK Land Vehicles и General Dynamics Land Systems, а также о запуске учебной программы между Skyfall и Calian.

Всего на презентации было представлено 21 канадская компания. Они уже работают с украинскими партнерами над совместными технологическими решениями и интегрируют собственные компоненты в украинскую продукцию.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 сентября Украина и Канада официально заключили соглашение о столетнем партнерстве. Соответствующая декларация была подписана на торжественной церемонии.

Напомним, что Зеленский и первая леди прибыли в Канаду с трехдневным визитом. Поездка началась 10 сентября; ее целью является углубление сотрудничества в оборонной, экономической и энергетической сферах.

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