Изменение регуляторных норм НКРЭКУ может вдвое сократить графики отключений в Украине, – Омельченко

Неэффективное регулирование НКРЭКУ препятствует увеличению импорта электроэнергии, что могло бы значительно снизить продолжительность отключений света в Украину.

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Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире ТРК "Киев".

По словам эксперта, основной проблемой является нежелание НКРЭКУ вводить необходимые регуляторные нормы.

"Единственное, что нужно делать, это, чтобы НКРЭКУ ввело соответствующие регуляторные нормы, которые она не хочет. Определяют ли определенные барьеры для того, чтобы этого импорта не было", – пояснил Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что технически увеличение импорта вполне возможно, и это могло бы существенно улучшить ситуацию с электроснабжением.

"Важно, чтобы мы могли увеличить импорт электрической энергии, который мог бы уже сейчас, прямо сейчас прямо сегодня мы могли бы вдвое меньше иметь графики отключений, чем они есть сегодня", – отметил он.

Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия приступила к процедуре пересмотра предельных цен на энергорынке. Члены энергетического Комитета Совета и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения. По их мнению, прайс-кепы – основная причина недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.