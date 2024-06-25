Из порта 'Южный' хотят вывести до миллиарда грн на долги аэропорта 'Борисполь', – Гончаренко

Из порта "Южный" планируется вывести до 1 млрд грн, чтобы закрыть долги аэропорта "Борисполь".

Видео дня

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Это полностью противоречит закону о корпоративном управлении, дополнение в который мы недавно приняли. По его нормам, чиновники не должны лезть в хозяйственные дела государственных компаний", – отмечает нардеп, резюмируя: "Наши экономические ворота чиновники Мининфраструктуры хотят снять с петлиц и распилить".

Напомним, через порт "Южный" осуществляется львиная часть экспорта украинского зерна и других продуктов после того, как Украине удалось изгнать ЧФ РФ из западной части Черного моря. Аэропорт "Борисполь" не работает с первых часов полномасштабного вторжения.