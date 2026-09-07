ICC Ukraine призвала снизить тарифную нагрузку на промышленность и пересмотреть условия торговли с ЕС

Украинская промышленность испытывает одновременное давление со стороны российских атак, проблем с морской и железнодорожной логистикой, высокой тарифной нагрузки и новых ограничений на рынке ЕС. Для сохранения производства и экспорта государству необходимо снизить затраты бизнеса, активизировать переговоры с Евросоюзом и расширить доступ крупных предприятий к финансированию.

Видео дня

Об этом заявил вице-президент ICC Ukraine по вопросам промышленной стратегии Богдан Иванюк.

По его словам, промышленность формирует около 20% ВВП Украины. Доля горно-металлургического комплекса в настоящее время составляет около 5,5% ВВП, тогда как до полномасштабной войны она превышала 10%.

В то же время валютная выручка ГМК сократилась с примерно $22 млрд в 2021 году до около $6 млрд в год, а количество занятых в отрасли уменьшилось с более чем 130 тыс. до более чем 60 тыс. работников. Один работник металлургии обеспечивает работой более семи человек в смежных секторах, поэтому остановка крупных предприятий имеет гораздо более широкий эффект для экономики, подчеркнул Иванюк.

Одним из ключевых вызовов он назвал логистику. Из-за проблем с работой черноморских портов промышленность лишилась основного канала массового экспорта, а полноценной альтернативы глубоководным портам нет. В 2025 году через украинские глубоководные порты прошло около 80 млн тонн грузов. Потенциал переориентации через Дунай он оценивает максимум примерно в 28 млн тонн. Кроме того, сухопутные маршруты через страны ЕС в 2–3 раза дороже, что делает их экономически невыгодными для низкомаржинальной продукции.

Отдельной проблемой в ICC Ukraine считают повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30% – задачу по снижению тарифов Иванюк считает первоочередной для государства.

"В Канаде войны нет. Но Канада выделила определенную сумму для того, чтобы снизить железнодорожный тариф, а также портовый на 50%. Аналогично должна поступить Украина для поддержки своей промышленности. Необходимо снизить тарифную нагрузку. И не только в логистике, но и в энергетике и других сферах. Государственную тарифную нагрузку на бизнес сейчас нужно уменьшить, чтобы предприятия могли работать и экспортировать", – отметил Иванюк.

По его словам, грузовые перевозки УЗ в 2025 году были прибыльными, тогда как основной убыток формировал пассажирский сегмент. Поэтому перекладывание этих расходов на промышленных грузоотправителей, по мнению ICC Ukraine, лишь ухудшает конкурентоспособность предприятий. Еще одним направлением должен стать пересмотр условий торговли с ЕС: в ICC Ukraine призвали правительство активизировать переговоры по CBAM и металлургическим квотам. Иванюк подчеркнул, что украинские предприятия работают в условиях войны, которые принципиально отличаются от условий европейских производителей. Поэтому, по его мнению, Украина должна добиваться специальных условий в отношении CBAM, а квоты на металлопродукцию – как минимум сохранить на уровне фактического экспорта 2025 года.

Отдельным вопросом он назвал доступ к финансированию. Государственные программы традиционно ориентированы преимущественно на малый и средний бизнес, тогда как крупные промышленные предприятия в прифронтовых регионах также несут ущерб, сокращают производство и нуждаются в ресурсах для сохранения коллективов.

По его словам, для Украины сейчас критически важна согласованная промышленная политика: более дешевая логистика и энергия, восстановление доступа к внешним рынкам, финансирование производства и сохранение трудовых коллективов. "Единственное желание – оставаться в живых, работать и экспортировать", – подытожил Иванюк.