newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Галущенко объяснил отмену запрета на отключение украинцев с долгами за свет

Мария Шевчук
Экономика
1 минута
168
Галущенко объяснил отмену запрета на отключение украинцев с долгами за свет

Отмена моратория на отключение должников за электроэнергию была необходима для установления справедливости между потребителями.

Видео дня

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Условная ключевая идея вообще отмена моратория – это справедливость. Не справедливо, когда участки или часть страны, которая приближена к войне, платит лучше, чем часть страны, которая там приближена. Давайте скажем так или нет такого системного влияния боевых действий", – сказал он.

Министр объяснил, что сразу всем должникам отключать свет не будут. В то же время, если, условно, будет несправедливый расчет за потребленную электроэнергию – необходимо обратиться в свой облэнерго для уточнения цифр в платежке. Также люди имеют возможность обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с жалобами на соответствующую ситуацию.

"Это нормальная процедура и в принципе я призываю всех, кто попадает в такую ситуацию, пользоваться такими процедурами", - подчеркнул он.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что от расчетов за свет зависит скорость возобновления энергосистемы.