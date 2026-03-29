Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций против РФ: что требует

Глава правительства Словакии Роберт Фицо угрожает заблокировать 20-й пакет санкций ЕС против РФ. Политик требует, чтобы Европейская комиссия повлияла на Украину относительно возобновления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом пишет издание ta3. Отмечается, что словацкий премьер раскритиковал Еврокомиссию и президента Украины Владимира Зеленского. Ситуацию вокруг нефтепровода он назвал "умышленным нарушением" интересов Словакии.

Фицо также обвинил Брюссель в "двойных стандартах", заявив,что интересы Украины ставятся выше интересов государств-членов ЕС. По его словам, Словакия получает "письмо с угрозами" за меры по защите внутреннего рынка топлива, тогда как Украине присылают "письма, полные любви и понимания".

"Европейская комиссия не сделала ничего, чтобы заставить украинского президента что-то сделать. И еслиони намерены и в дальнейшем вести себя таким образом и ставить интересы Украины выше интересов Словакии, ей следует забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации", – подчеркнул политик.

Кроме того, Фицо также намекнул на возможность пересмотра позиции страны относительно вступления Украины в ЕС.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо записал обращение к гражданам после саммита Европейского совета, который состоялся 19 марта. Он жаловался на то, что политики весь день "говорили об Украине", однако прогресса в возобновлении поставок российской нефти до сих пор нет.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит ни одного решения Европейского Союза в пользу Украины, пока не будет разблокирован транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Очевидно, речь идет и о кредите на 90 млрд евро, который согласился предоставить ЕС.

