"Никакого решения в пользу Украины": Орбан продолжает шантажировать ЕС из-за нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержит ни одного решения Европейского союза (ЕС) в пользу Украины, пока не будет разблокирован транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Очевидно, речь идет и о кредите на 90 млрд евро, который согласился предоставить ЕС.

Об этом он заявил перед началом двухдневного саммита лидеров стран-членов Европейского Союза 19 марта в Брюсселе. Он отмечает, что заблокированная нефть "принадлежит венграм".

"Мы хотим получить нефть, принадлежащую нам и которую сейчас заблокировали украинцы. Я никогда не поддержу ни одного решения в пользу Украины, пока венгры не смогут получить нефть, которая принадлежит нам", – сказал Орбан журналистам.

Он назвал это единственной преградой для Венгрии на пути к поддержке Украины.

"Позиция Венгрии очень проста. Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которую они блокируют. К тому времени любое решение, выгодное для Украины, не будет поддержано Венгрией", – добавил Орбан.

Что предшествовало

Нефтепровод "Дружба" был поврежден 27 января в результате целенаправленного попадания российского беспилотника. После этого Украина прекратила транспортировку нефти через "Дружбу". На возобновлении работы нефтепровода категорически настаивают Венгрия и Словакия.

Но Виктор Орбан заявил, что, мол, со спутника нефтепровод выглядит неповрежденным. Как пояснил вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль, из-за горения нефти "труба" была сильно повреждена изнутри, где расположено много датчиков, и снаружи это не видно, поэтому сейчас запустить нефтепровод невозможно.

Но 16 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский в переписке с руководством ЕС согласился возобновить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" после того, как Европа предложила техническую поддержку для восстановления. Ремонт может занять около полутора месяцев, и такое решение может стать шагом к разблокированию финансовой помощи и кредитов для Украины.

После этого ряд СМИ сообщил, что Евросоюз согласовал решение о предоставлении Украине согласованного ранее кредита на сумму 90 млрд евро. Чтобы преодолеть вето Венгрии, президент Европейского совета Антониу Кошта в разговоре с Орбаном четко дал понять, что тот должен придерживаться принятого в декабре решения европейских лидеров.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об угрозах Орбана запретить транзит товаров в Украину через Венгрию, чтобы заставить относить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Он называл перекрытие российской "трубы" политическим решением.

