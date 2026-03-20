'Весь день говорили об Украине': Фицо записал обращение в стиле Зеленского и пожаловался на него

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо записал обращение к гражданам после саммита Европейского совета, который состоялся 19 марта. Он жаловался на то, что политики весь день "говорили об Украине", однако прогресса в возобновлении поставок российской нефти до сих пор нет.

Видео дня

Обращение Фицо опубликовал на своей странице в Facebook. "От имени Словакии я отказался одобрить итоги сегодняшнего саммита, которые полностью поддерживают Украину", – заявил он.

Словацкий премьер выступил с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского относительно нефтепровода "Дружба".

По словам Фицо, первая часть саммита была полностью посвящена обсуждению кредита на 90 миллиардов евро для Украины и проблемам с нефтепроводом "Дружба". Премьер объявил о введении чрезвычайного положения в нефтяной отрасли Словакии из-за прекращения поставок российской нефти.

Он заявил, что Зеленский принял "одностороннее решение" остановить транзит, и назвал это "незаконным вмешательством в избирательную кампанию в Венгрии". По мнению Фицо, Украина намеренно наносит экономический ущерб странам ЕС, несмотря на полученную помощь.

Словацкий лидер подчеркнул, что Братислава и Будапешт имеют право получать российскую нефть до конца 2027 года. Он также выразил возмущение тем, что Евросоюз не может "заставить" Украину возобновить работу трубопровода.

Премьер Словакии подтвердил готовность к дальнейшим шагам против Украины. Он напомнил, что одной из таких мер уже стало прекращение аварийных поставок электроэнергии. Фицо подчеркнул, что отношения с Украиной не могут быть "билетом в один конец", и он отказался согласовывать решения в пользу Киева от имени своей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит ни одного решения Европейского Союза в пользу Украины, пока не будет разблокирован транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Очевидно, речь идет и о кредите на 90 млрд евро, который согласился предоставить ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!