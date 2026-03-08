Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора: что такое EcoFlow и сколько стоит

В течение уже нескольких месяцев в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом, предупреждают энергетики, графики могут неожиданно меняться – поскольку общая ситуация остается непредсказуемой. А потому актуальность покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) продолжает оставаться высокой – особенно для тех украинцев, которые живут в многоквартирных домах и не могут поставить себе генератор. Впрочем, для многих становится проблемой выбор такого устройства – ведь часто непонятно, какой мощности брать прибор. А от этого зависит и его цена.

Видео дня

Соответственно, можно потратить десятки тысяч и при этом не использовать свою станцию на полную мощность, а можно приобрести более дешевый прибор и всё равно остаться без энергии. Тем не менее, решение есть – в соцсетях распространяется калькулятор для зарядных станций. Чтобы им воспользоваться, нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 10 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

ноутбук на 60 Вт, 3 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2 660 Вт*ч;

рабочая мощность – около 180 Вт.

В то же время, следует помнить: калькулятор предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.

Отключений света в Украине может стать меньше

В свою очередь, эксперт по энергетике, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими – однако только в периоды потепления. Полностью же от них, по его словам, отказаться не получится – из-за потери около 60% генерации и постоянных российских атак.

Дело в том, подчеркивается, что даже при максимальной работе энергетиков и ПВО система остается уязвимой к регулярным атакам. А потому реальное улучшение ситуации, по его словам, возможно только при условии уменьшения обстрелов и отсутствия новых критических повреждений энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!